За место главы курганского округа будут бороться чиновница и главный спасатель

07 февраля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Документы для участия в конкурсе на пост главы Лебяжьевского округа поступили от двух человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Исполняющий обязанности главы Лебяжьевского округа Курганской области Ирина Фадеева вместе с руководителем МКУ «Центр ГО и ЗН ЧС» Андреем Каревым участвуют в конкурсе, по результатам которого выберут нового главу муниципального образования. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями округа. «Заявки приняли от двух претендентов. Это начальник ГО и ЧС мэрии Карев Андрей, который заведует пожарными по Лебяжьевскому округу и Ирина Фадеева — исполняющая обязанности главы сейчас. Ирина Владимировна готова к этой должности», — отмечает источник. Он также отметил, что Фадеева является грамотным, ответственным человеком. С его слов, и. о. главы знает все вопросы, касающиеся финансов и ЖКХ в округе, при этом находится в хороших отношениях с коллективом. Корреспондент URA.RU связался с думой Лебяжьевского округа для уточнения информации по теме. Представители думы отказались оглашать имена заявившихся кандидатов, но подтвердили, что их двое. «От двух человек поступили документы. Сейчас они проверяются, заранее называть имена не можем, после проверки 21 февраля состоится конкурс и потом мы объявим официально», — сообщили в думе. Прошлый глава Лебяжьевского округа Александр Барч досрочно ушел в отставку по состоянию здоровья 19 января. Обязанности главы стала исполнять первый заммэра округа Ирина Фадеева. Позже с 26 января был объявлен прием документов на конкурс по поиску кандидатов на пост главы. Сам конкурс состоится 21 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исполняющий обязанности главы Лебяжьевского округа Курганской области Ирина Фадеева вместе с руководителем МКУ «Центр ГО и ЗН ЧС» Андреем Каревым участвуют в конкурсе, по результатам которого выберут нового главу муниципального образования. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями округа. «Заявки приняли от двух претендентов. Это начальник ГО и ЧС мэрии Карев Андрей, который заведует пожарными по Лебяжьевскому округу и Ирина Фадеева — исполняющая обязанности главы сейчас. Ирина Владимировна готова к этой должности», — отмечает источник. Он также отметил, что Фадеева является грамотным, ответственным человеком. С его слов, и. о. главы знает все вопросы, касающиеся финансов и ЖКХ в округе, при этом находится в хороших отношениях с коллективом. Корреспондент URA.RU связался с думой Лебяжьевского округа для уточнения информации по теме. Представители думы отказались оглашать имена заявившихся кандидатов, но подтвердили, что их двое. «От двух человек поступили документы. Сейчас они проверяются, заранее называть имена не можем, после проверки 21 февраля состоится конкурс и потом мы объявим официально», — сообщили в думе. Прошлый глава Лебяжьевского округа Александр Барч досрочно ушел в отставку по состоянию здоровья 19 января. Обязанности главы стала исполнять первый заммэра округа Ирина Фадеева. Позже с 26 января был объявлен прием документов на конкурс по поиску кандидатов на пост главы. Сам конкурс состоится 21 февраля.