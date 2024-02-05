05 февраля 2024

ГИБДД Челябинской области: снегопады в регионе продлятся три дня

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Снегопады и метели в Челябинской области продлятся до 9 февраля Фото:

Госавтоинспекция Челябинской области предупредила об опасности на дорогах из-за снегопадов, которые продлятся до 9 февраля. О том, что на дорогах возможна гололедица, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«Согласно прогнозу погоды, снегопады прекратятся только 9 февраля. Ожидаются снегопады и метели, на дорогах возможно образование гололедицы. Водителей просим быть предельно осторожными», — сообщили URA.RU в ГИБДД.

В миндортрансе региона 6 февраля обратились к водителям с просьбой отказаться от поездок в южные районы области. Согласно прогнозам, из-за оттепели в регионе ожидаются не только метели и мокрый снег, но и дожди.

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Госавтоинспекция Челябинской области предупредила об опасности на дорогах из-за снегопадов, которые продлятся до 9 февраля. О том, что на дорогах возможна гололедица, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «Согласно прогнозу погоды, снегопады прекратятся только 9 февраля. Ожидаются снегопады и метели, на дорогах возможно образование гололедицы. Водителей просим быть предельно осторожными», — сообщили URA.RU в ГИБДД. В миндортрансе региона 6 февраля обратились к водителям с просьбой отказаться от поездок в южные районы области. Согласно прогнозам, из-за оттепели в регионе ожидаются не только метели и мокрый снег, но и дожди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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