ГИБДД Челябинской области: снегопады в регионе продлятся три дня

06 февраля 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Снегопады и метели в Челябинской области продлятся до 9 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госавтоинспекция Челябинской области предупредила об опасности на дорогах из-за снегопадов, которые продлятся до 9 февраля. О том, что на дорогах возможна гололедица, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «Согласно прогнозу погоды, снегопады прекратятся только 9 февраля. Ожидаются снегопады и метели, на дорогах возможно образование гололедицы. Водителей просим быть предельно осторожными», — сообщили URA.RU в ГИБДД. В миндортрансе региона 6 февраля обратились к водителям с просьбой отказаться от поездок в южные районы области. Согласно прогнозам, из-за оттепели в регионе ожидаются не только метели и мокрый снег, но и дожди.

Госавтоинспекция Челябинской области предупредила об опасности на дорогах из-за снегопадов, которые продлятся до 9 февраля. О том, что на дорогах возможна гололедица, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «Согласно прогнозу погоды, снегопады прекратятся только 9 февраля. Ожидаются снегопады и метели, на дорогах возможно образование гололедицы. Водителей просим быть предельно осторожными», — сообщили URA.RU в ГИБДД. В миндортрансе региона 6 февраля обратились к водителям с просьбой отказаться от поездок в южные районы области. Согласно прогнозам, из-за оттепели в регионе ожидаются не только метели и мокрый снег, но и дожди.