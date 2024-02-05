ГИБДД Челябинской области: снегопады в регионе продлятся три дня

Госавтоинспекция Челябинской области предупредила об опасности на дорогах из-за снегопадов, которые продлятся до 9 февраля. О том, что на дорогах возможна гололедица, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«Согласно прогнозу погоды, снегопады прекратятся только 9 февраля. Ожидаются снегопады и метели, на дорогах возможно образование гололедицы. Водителей просим быть предельно осторожными», — сообщили URA.RU в ГИБДД.
В миндортрансе региона 6 февраля обратились к водителям с просьбой отказаться от поездок в южные районы области. Согласно прогнозам, из-за оттепели в регионе ожидаются не только метели и мокрый снег, но и
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