Челябинцев просят не выезжать на юг региона из-за мокрого снега и метелей

06 февраля 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

Из-за непогоды водителей просят отказаться от поездок на юг региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за мокрого снега и метелей в южных районах Челябинской области 6 февраля водителей попросили воздержаться от поездок. О том, что дорожные службы работают в усиленном режиме URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона. «Дорожные службы работают в усиленном режиме. Просим воздержаться от поездок в южных районах региона», — сообщили в министерстве. Опасная для поездок погода наблюдается в Карталинском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Агаповском и Брединском районах региона. Днем там продолжится сильный мокрый снег и метели. Из-за непогоды в южных районах вечером 5 февраля были установлены ограничения. Проезд закрыли для тяжеловесного транспорта, такси и автобусов. На следующее утро они были сняты. По прогнозам, ночью и днем 6 февраля в отдельных районах региона ожидаются не только метели, но и дождь.

Из-за мокрого снега и метелей в южных районах Челябинской области 6 февраля водителей попросили воздержаться от поездок. О том, что дорожные службы работают в усиленном режиме URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона. «Дорожные службы работают в усиленном режиме. Просим воздержаться от поездок в южных районах региона», — сообщили в министерстве. Опасная для поездок погода наблюдается в Карталинском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Агаповском и Брединском районах региона. Днем там продолжится сильный мокрый снег и метели. Из-за непогоды в южных районах вечером 5 февраля были установлены ограничения. Проезд закрыли для тяжеловесного транспорта, такси и автобусов. На следующее утро они были сняты. По прогнозам, ночью и днем 6 февраля в отдельных районах региона ожидаются не только метели, но и дождь.