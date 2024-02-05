Челябинцев просят не выезжать на юг региона из-за мокрого снега и метелей

Из-за мокрого снега и метелей в южных районах Челябинской области 6 февраля водителей попросили воздержаться от поездок. О том, что дорожные службы работают в усиленном режиме URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона.
«Дорожные службы работают в усиленном режиме. Просим воздержаться от поездок в южных районах региона», — сообщили в министерстве.
Опасная для поездок погода наблюдается в Карталинском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Агаповском и Брединском районах региона. Днем там продолжится сильный мокрый снег и метели.
Из-за непогоды в южных районах вечером 5 февраля были установлены ограничения. Проезд закрыли для тяжеловесного транспорта, такси и автобусов. На следующее утро они были сняты. По прогнозам, ночью и днем 6 февраля в отдельных районах региона ожидаются не только метели, но и дождь.
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