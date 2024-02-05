05 февраля 2024

Челябинцев просят не выезжать на юг региона из-за мокрого снега и метелей

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Из-за непогоды водителей просят отказаться от поездок на юг региона Фото:

Из-за мокрого снега и метелей в южных районах Челябинской области 6 февраля водителей попросили воздержаться от поездок. О том, что дорожные службы работают в усиленном режиме URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона.

«Дорожные службы работают в усиленном режиме. Просим воздержаться от поездок в южных районах региона», — сообщили в министерстве.

Опасная для поездок погода наблюдается в Карталинском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Агаповском и Брединском районах региона. Днем там продолжится сильный мокрый снег и метели.

Из-за непогоды в южных районах вечером 5 февраля были установлены ограничения. Проезд закрыли для тяжеловесного транспорта, такси и автобусов. На следующее утро они были сняты. По прогнозам, ночью и днем 6 февраля в отдельных районах региона ожидаются не только метели, но и дождь.

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Из-за мокрого снега и метелей в южных районах Челябинской области 6 февраля водителей попросили воздержаться от поездок. О том, что дорожные службы работают в усиленном режиме URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона. «Дорожные службы работают в усиленном режиме. Просим воздержаться от поездок в южных районах региона», — сообщили в министерстве. Опасная для поездок погода наблюдается в Карталинском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Агаповском и Брединском районах региона. Днем там продолжится сильный мокрый снег и метели. Из-за непогоды в южных районах вечером 5 февраля были установлены ограничения. Проезд закрыли для тяжеловесного транспорта, такси и автобусов. На следующее утро они были сняты. По прогнозам, ночью и днем 6 февраля в отдельных районах региона ожидаются не только метели, но и дождь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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