В Омске обнаружили незаконную свалку яиц

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Рефтинская птицефабрика. Свердловская область, Рефтинский, брак, яйца, птицефабрика рефтинская, производство
О свалке яиц узнали после видео в соцсетях (архивное фото) Фото:

В Омске обнаружили несанкционированную свалку яиц. Сейчас по данному факту проводится проверка.

«О свалке стало известно из опубликованного в соцсетях видео. На ролике с большим количеством упакованных яиц автор записи возмущается фактом выбрасывания дорогостоящего продукта, цена на который достигала в Омской области 150-170 рублей за десяток», — передает ТАСС заявление представителя региональной прокуратуры.

Уточняется, что при осмотре продукции производитель яиц установлен не был. Также о нелегальной свалке доложили мэрии города для дальнейшего устранения несанкционированных залежей. Также управление Россельхознадзора по региону выясняет, кто является владельцем участка, на котором организована свалка.

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В Омске обнаружили несанкционированную свалку яиц. Сейчас по данному факту проводится проверка. «О свалке стало известно из опубликованного в соцсетях видео. На ролике с большим количеством упакованных яиц автор записи возмущается фактом выбрасывания дорогостоящего продукта, цена на который достигала в Омской области 150-170 рублей за десяток», — передает ТАСС заявление представителя региональной прокуратуры. Уточняется, что при осмотре продукции производитель яиц установлен не был. Также о нелегальной свалке доложили мэрии города для дальнейшего устранения несанкционированных залежей. Также управление Россельхознадзора по региону выясняет, кто является владельцем участка, на котором организована свалка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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