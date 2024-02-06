В Омске обнаружили незаконную свалку яиц

В Омске обнаружили несанкционированную свалку яиц. Сейчас по данному факту проводится проверка.
«О свалке стало известно из опубликованного в соцсетях видео. На ролике с большим количеством упакованных яиц автор записи возмущается фактом выбрасывания дорогостоящего продукта, цена на который достигала в Омской области 150-170 рублей за десяток», — передает ТАСС заявление представителя региональной прокуратуры.
Уточняется, что при осмотре продукции производитель яиц установлен не был. Также о нелегальной свалке доложили мэрии города для дальнейшего устранения несанкционированных залежей. Также управление Россельхознадзора по региону выясняет, кто является владельцем участка, на котором организована свалка.
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