В ГИБДД раскрыли подробности смерти водителя на ЕКАД

На месте происшествия работали медики (архивное фото)
На 51 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) водителю внезапно стало плохо и он скончался. После этого машина влетела в сугроб. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«Медики, прибывшие к месту происшествия, констатировали биологическую смерть. Машина въехала в сугроб уже после смерти водителя», — пояснили в ведомстве.
О трагедии стало известно утром. По словам читателя URA.RU, автовладельцу было около 50 лет.
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