05 февраля 2024

В ГИБДД раскрыли подробности смерти водителя на ЕКАД

Свердловчанин внезапно умер на 51 км ЕКАД
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, сугроб, машина скорой помощи, скорая помошь
На месте происшествия работали медики (архивное фото) Фото:

На 51 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) водителю внезапно стало плохо и он скончался. После этого машина влетела в сугроб. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Медики, прибывшие к месту происшествия, констатировали биологическую смерть. Машина въехала в сугроб уже после смерти водителя», — пояснили в ведомстве.

О трагедии стало известно утром. По словам читателя URA.RU, автовладельцу было около 50 лет.

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На 51 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) водителю внезапно стало плохо и он скончался. После этого машина влетела в сугроб. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Медики, прибывшие к месту происшествия, констатировали биологическую смерть. Машина въехала в сугроб уже после смерти водителя», — пояснили в ведомстве. О трагедии стало известно утром. По словам читателя URA.RU, автовладельцу было около 50 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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