Происшествия ДТП В ГИБДД раскрыли подробности смерти водителя на ЕКАД Свердловчанин внезапно умер на 51 км ЕКАД 06 февраля 2024 в 12:17 Размер текста - 17 + На месте происшествия работали медики (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 51 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) водителю внезапно стало плохо и он скончался. После этого машина влетела в сугроб. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Медики, прибывшие к месту происшествия, констатировали биологическую смерть. Машина въехала в сугроб уже после смерти водителя», — пояснили в ведомстве. О трагедии стало известно утром. По словам читателя URA.RU, автовладельцу было около 50 лет. На 51 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) водителю внезапно стало плохо и он скончался. После этого машина влетела в сугроб. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Медики, прибывшие к месту происшествия, констатировали биологическую смерть. Машина въехала в сугроб уже после смерти водителя», — пояснили в ведомстве. О трагедии стало известно утром. По словам читателя URA.RU, автовладельцу было около 50 лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям