05 февраля 2024

Пермский край стал одним из самых популярных для путешествий регионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний туризм. Красновишерск, зима, зимний лес, туристы, природа, активный отдых, туризм пермский край, пеший поход
В среднем туристы гостят в Прикамье два дня Фото:

Интерес к поездкам в Пермский край в 2023 году вырос на 56%. Такие данные приводят «Яндекс Путешествия».

«Мы изучили данные по бронированию отелей в разных регионах страны. Пермский край попал в топ направлений по росту интереса у пользователей. Рост спроса составил 56%», — говорится в сообщении.

Как правило, туристы гостили в Перми два дня. Ночь в отеле обходилось им в среднем в 4 200 рублей.

В 2024 году самыми востребованными регионами стали Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Волгоградская, Липецкая, Тверская и Кемеровская области, Крым и Удмуртия. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Махонин исполнил давнюю мечту 14-летнего пермяка, который хотел отправиться на Ветлан. Для него провели индивидуальную экскурсию.

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Интерес к поездкам в Пермский край в 2023 году вырос на 56%. Такие данные приводят «Яндекс Путешествия». «Мы изучили данные по бронированию отелей в разных регионах страны. Пермский край попал в топ направлений по росту интереса у пользователей. Рост спроса составил 56%», — говорится в сообщении. Как правило, туристы гостили в Перми два дня. Ночь в отеле обходилось им в среднем в 4 200 рублей. В 2024 году самыми востребованными регионами стали Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Волгоградская, Липецкая, Тверская и Кемеровская области, Крым и Удмуртия. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Махонин исполнил давнюю мечту 14-летнего пермяка, который хотел отправиться на Ветлан. Для него провели индивидуальную экскурсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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