Исполнилась мечта 14-летнего пермяка Матвея: он вместе с дедушкой отправился в путешествие на камень Ветлан в Красновишерск. Тематическую экскурсию подготовило министерство туризма, рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Для Матвея и его дедушки была подготовлена насыщенная программа. Они прокатились на санях, узнали легенды про богатырей Полюда и Ветлана, красавицу Вишеру, про реальную историю этих мест и рукотворные острова», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
После подъема путешественники устроили пикник. Матвей остался доволен поездкой, отметив, что теперь хочет посетить другие интересные места региона. Желание подростка Махонин снял с новогодней елки.
Матвей мечтал об экскурсии по Ветлану и Полюду
Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина, https://t.me/mahonin59/4743?single
В зимнее путешествие подросток отправился в сопровождении своего дедушки
Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина, https://t.me/mahonin59/4743?single
Исполнилась мечта 14-летнего пермяка Матвея: он вместе с дедушкой отправился в путешествие на камень Ветлан в Красновишерск. Тематическую экскурсию подготовило министерство туризма, рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Для Матвея и его дедушки была подготовлена насыщенная программа. Они прокатились на санях, узнали легенды про богатырей Полюда и Ветлана, красавицу Вишеру, про реальную историю этих мест и рукотворные острова», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. После подъема путешественники устроили пикник. Матвей остался доволен поездкой, отметив, что теперь хочет посетить другие интересные места региона. Желание подростка Махонин снял с новогодней елки.