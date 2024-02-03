03 февраля 2024
02 февраля 2024

Губернатор Махонин исполнил мечту подростка, подарив путешествие на Ветлан. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний туризм. Красновишерск, зима, зимний лес, туристы, природа, туризм пермский край, колчимский камень, помяненный камень
Минтуризма подготовило для подростка насыщенную программу на севере Прикамья Фото:

Исполнилась мечта 14-летнего пермяка Матвея: он вместе с дедушкой отправился в путешествие на камень Ветлан в Красновишерск. Тематическую экскурсию подготовило министерство туризма, рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Для Матвея и его дедушки была подготовлена насыщенная программа. Они прокатились на санях, узнали легенды про богатырей Полюда и Ветлана, красавицу Вишеру, про реальную историю этих мест и рукотворные острова», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

После подъема путешественники устроили пикник. Матвей остался доволен поездкой, отметив, что теперь хочет посетить другие интересные места региона. Желание подростка Махонин снял с новогодней елки.

Матвей мечтал об экскурсии по Ветлану и Полюду
Матвей мечтал об экскурсии по Ветлану и Полюду
Фото:
В зимнее путешествие подросток отправился в сопровождении своего дедушки
В зимнее путешествие подросток отправился в сопровождении своего дедушки
Фото:

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Исполнилась мечта 14-летнего пермяка Матвея: он вместе с дедушкой отправился в путешествие на камень Ветлан в Красновишерск. Тематическую экскурсию подготовило министерство туризма, рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Для Матвея и его дедушки была подготовлена насыщенная программа. Они прокатились на санях, узнали легенды про богатырей Полюда и Ветлана, красавицу Вишеру, про реальную историю этих мест и рукотворные острова», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. После подъема путешественники устроили пикник. Матвей остался доволен поездкой, отметив, что теперь хочет посетить другие интересные места региона. Желание подростка Махонин снял с новогодней елки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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