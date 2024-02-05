Обвиняемый во взятке сотрудник пермского УФСБ Царегородцев хочет выйти из СИЗО

06 февраля 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

У Царегородцева, который находится в СИЗО, есть проблемы со здоровьем Фото: Илья Московец © URA.RU Адвокаты пермского сотрудника УФСБ Григория Царегородцева просят изменить ему меру пресечения. Сейчас он находится в СИЗО, вину частично признал, но не согласен с квалификацией. Царегородцев просит домашний арест или выход под залог четверти доли в квартире, которая оценена в 1,2 млн рублей. Об этом из зала Пермского гарнизонного военного суда, где идет процесс по Царегородцеву, обвиняемом в получении 100-миллионной взятки, передает корреспондент URA.RU. «Ходатайствуют об изменении меры в виде домашнего ареста. Царегородцев говорит, что нуждается в медицинской помощи. В СИЗО в Москве ему ее обещали. Говорит, что испытывает сильную боль», — говорит журналист. Царегородцев считает, что его действия надо квалифицировать как мошенничество, ч.4 ст. 159 УК РФ. Его обвиняют в получении взятки в размере 100 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Будучи начальником подразделения контрразведки УФСБ по Пермскому краю он пообещал двум знакомым перевести их дела в краевое подразделение из Москвы с тем, чтобы потом закрыть производство.

Адвокаты пермского сотрудника УФСБ Григория Царегородцева просят изменить ему меру пресечения. Сейчас он находится в СИЗО, вину частично признал, но не согласен с квалификацией. Царегородцев просит домашний арест или выход под залог четверти доли в квартире, которая оценена в 1,2 млн рублей. Об этом из зала Пермского гарнизонного военного суда, где идет процесс по Царегородцеву, обвиняемом в получении 100-миллионной взятки, передает корреспондент URA.RU. «Ходатайствуют об изменении меры в виде домашнего ареста. Царегородцев говорит, что нуждается в медицинской помощи. В СИЗО в Москве ему ее обещали. Говорит, что испытывает сильную боль», — говорит журналист. Царегородцев считает, что его действия надо квалифицировать как мошенничество, ч.4 ст. 159 УК РФ. Его обвиняют в получении взятки в размере 100 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Будучи начальником подразделения контрразведки УФСБ по Пермскому краю он пообещал двум знакомым перевести их дела в краевое подразделение из Москвы с тем, чтобы потом закрыть производство.