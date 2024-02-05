Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения собаки на девочку в Перми

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на девочку в Перми. Глава ведомства также затребовал представить доклад по данному ЧП.
«Следственными органами СК РФ по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту нападения собаки на несовершеннолетнюю. Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителю регионального СУ СК Денису Головкину возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад», — сообщает telegram-канал СК РФ.
ЧП с нападением собаки на девочку произошло в Перми в микрорайоне Голованово. Южнорусская овчарка в ошейнике набросилась на ребенка на улице и укусило за ногу под коленом. Пострадавшая ходит, но имеются ограничения на занятия физической культурой. Известно, что пес был небольшого размера, темно-рыжего цвета. Хозяев собаки смогли найти через социальные сети. Родители девочки намерены подать на них заявление в полицию.
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