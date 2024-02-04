В Перми собака напала на девочку и разорвала ей ногу

05 февраля 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

Родители девочки будут писать заявление в полицию на хозяев пса Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Перми в микрорайоне Голованово во время прогулки на девочку напала собака. Пес укусил ее за ногу под коленом. «4 февраля девочка пошла выгуливать собаку — южно-русскую овчарку. Во время прогулки около автобусной остановки на улице Мозырьская на них напала собака в ошейнике», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на дядю девочки. Уточняется, что сначала пес пытался напасть на собаку девочки, но потом переключился на хозяйку. По словам дяди, животное «порвало» ей правую ногу под коленом. Девочка ходит, но есть ограничения на занятия физической культурой. Известно, что пес был небольшого размера, темно-рыжего цвета. Хозяев напавшей собаки смогли найти через социальные сети. Родители девочки собираются подать на них заявление в полицию.

В Перми в микрорайоне Голованово во время прогулки на девочку напала собака. Пес укусил ее за ногу под коленом. «4 февраля девочка пошла выгуливать собаку — южно-русскую овчарку. Во время прогулки около автобусной остановки на улице Мозырьская на них напала собака в ошейнике», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на дядю девочки. Уточняется, что сначала пес пытался напасть на собаку девочки, но потом переключился на хозяйку. По словам дяди, животное «порвало» ей правую ногу под коленом. Девочка ходит, но есть ограничения на занятия физической культурой. Известно, что пес был небольшого размера, темно-рыжего цвета. Хозяев напавшей собаки смогли найти через социальные сети. Родители девочки собираются подать на них заявление в полицию.