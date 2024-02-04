04 февраля 2024

В Перми собака напала на девочку и разорвала ей ногу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревенские пейзажи. Зима, собака, пес
Родители девочки будут писать заявление в полицию на хозяев пса Фото:

В Перми в микрорайоне Голованово во время прогулки на девочку напала собака. Пес укусил ее за ногу под коленом.

«4 февраля девочка пошла выгуливать собаку — южно-русскую овчарку. Во время прогулки около автобусной остановки на улице Мозырьская на них напала собака в ошейнике», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на дядю девочки.

Уточняется, что сначала пес пытался напасть на собаку девочки, но потом переключился на хозяйку. По словам дяди, животное «порвало» ей правую ногу под коленом. Девочка ходит, но есть ограничения на занятия физической культурой. Известно, что пес был небольшого размера, темно-рыжего цвета. Хозяев напавшей собаки смогли найти через социальные сети. Родители девочки собираются подать на них заявление в полицию.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми в микрорайоне Голованово во время прогулки на девочку напала собака. Пес укусил ее за ногу под коленом. «4 февраля девочка пошла выгуливать собаку — южно-русскую овчарку. Во время прогулки около автобусной остановки на улице Мозырьская на них напала собака в ошейнике», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на дядю девочки. Уточняется, что сначала пес пытался напасть на собаку девочки, но потом переключился на хозяйку. По словам дяди, животное «порвало» ей правую ногу под коленом. Девочка ходит, но есть ограничения на занятия физической культурой. Известно, что пес был небольшого размера, темно-рыжего цвета. Хозяев напавшей собаки смогли найти через социальные сети. Родители девочки собираются подать на них заявление в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...