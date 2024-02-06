Бастрыкин запросил доклад о юном челябинце, которому не могут поставить диагноз

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе процессуальной проверки Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался историей 12-летнего челябинца, которому уже на протяжение трех лет не могут поставить диагноз. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства со ссылкой на мать мальчика, ее ребенку изо дня в день становится хуже.

«В приемную Бастрыкина „ВКонтакте“ обратилась жительница города Челябинска. В течение трех лет состояние здоровья ее 12-летнего сына ухудшается, однако точный диагноз ему не поставлен. Проведенные анализы и регулярное стационарное наблюдение ребенка результатов не принесли. До настоящего времени соответствующее лечение мальчику не назначено», — сообщает пресс-служба СК РФ.

По данному факту в челябинском следкоме начата процессуальная проверка. Руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову поручено доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогу решении. Исполнение поручения поставлено на контроль.

За все время лечения мальчик 17 раз лежал в больницах под наблюдением. Его мать потратила свыше 200 тысяч рублей, чтобы узнать диагноз сына. Однако до сих пор не может выяснить, чем болен ее ребенок. В минздраве региона в курсе про данного пациента. В областной детской клинической больницы по данному поводу было проведено три консилиума с участием докторов медицинских наук и главных внештатных детских специалистов минздрава Челябинской области.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался историей 12-летнего челябинца, которому уже на протяжение трех лет не могут поставить диагноз. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства со ссылкой на мать мальчика, ее ребенку изо дня в день становится хуже. «В приемную Бастрыкина „ВКонтакте“ обратилась жительница города Челябинска. В течение трех лет состояние здоровья ее 12-летнего сына ухудшается, однако точный диагноз ему не поставлен. Проведенные анализы и регулярное стационарное наблюдение ребенка результатов не принесли. До настоящего времени соответствующее лечение мальчику не назначено», — сообщает пресс-служба СК РФ. По данному факту в челябинском следкоме начата процессуальная проверка. Руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову поручено доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогу решении. Исполнение поручения поставлено на контроль. За все время лечения мальчик 17 раз лежал в больницах под наблюдением. Его мать потратила свыше 200 тысяч рублей, чтобы узнать диагноз сына. Однако до сих пор не может выяснить, чем болен ее ребенок. В минздраве региона в курсе про данного пациента. В областной детской клинической больницы по данному поводу было проведено три консилиума с участием докторов медицинских наук и главных внештатных детских специалистов минздрава Челябинской области.
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