Бастрыкин запросил доклад о юном челябинце, которому не могут поставить диагноз

06 февраля 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе процессуальной проверки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался историей 12-летнего челябинца, которому уже на протяжение трех лет не могут поставить диагноз. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства со ссылкой на мать мальчика, ее ребенку изо дня в день становится хуже. «В приемную Бастрыкина „ВКонтакте“ обратилась жительница города Челябинска. В течение трех лет состояние здоровья ее 12-летнего сына ухудшается, однако точный диагноз ему не поставлен. Проведенные анализы и регулярное стационарное наблюдение ребенка результатов не принесли. До настоящего времени соответствующее лечение мальчику не назначено», — сообщает пресс-служба СК РФ. По данному факту в челябинском следкоме начата процессуальная проверка. Руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову поручено доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогу решении. Исполнение поручения поставлено на контроль. За все время лечения мальчик 17 раз лежал в больницах под наблюдением. Его мать потратила свыше 200 тысяч рублей, чтобы узнать диагноз сына. Однако до сих пор не может выяснить, чем болен ее ребенок. В минздраве региона в курсе про данного пациента. В областной детской клинической больницы по данному поводу было проведено три консилиума с участием докторов медицинских наук и главных внештатных детских специалистов минздрава Челябинской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался историей 12-летнего челябинца, которому уже на протяжение трех лет не могут поставить диагноз. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства со ссылкой на мать мальчика, ее ребенку изо дня в день становится хуже. «В приемную Бастрыкина „ВКонтакте“ обратилась жительница города Челябинска. В течение трех лет состояние здоровья ее 12-летнего сына ухудшается, однако точный диагноз ему не поставлен. Проведенные анализы и регулярное стационарное наблюдение ребенка результатов не принесли. До настоящего времени соответствующее лечение мальчику не назначено», — сообщает пресс-служба СК РФ. По данному факту в челябинском следкоме начата процессуальная проверка. Руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову поручено доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогу решении. Исполнение поручения поставлено на контроль. За все время лечения мальчик 17 раз лежал в больницах под наблюдением. Его мать потратила свыше 200 тысяч рублей, чтобы узнать диагноз сына. Однако до сих пор не может выяснить, чем болен ее ребенок. В минздраве региона в курсе про данного пациента. В областной детской клинической больницы по данному поводу было проведено три консилиума с участием докторов медицинских наук и главных внештатных детских специалистов минздрава Челябинской области.