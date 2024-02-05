05 февраля 2024

Акционеры ГТЛК получат сотни миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Челябинск
ГТЛК выплатила акционерам 238 млн 600 тысяч рублей Фото:

АО «Государственная транспортная лизинговая компания», зарегистрированная в Салехарде, выплатила акционерам 238 млн 600 тысяч рублей. Размер выплат в расчете на одну ценную бумагу составил 23,86 рубля, сообщает Центр раскрытия корпоративной информации. Общее количество акций, по которым выплачены доходы, — 10 млн штук.

«Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 238 600 000,00 рублей. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 23,86 рублей. Общее количество ценных бумаг эмитента <…>, по которым выплачены доходы и осуществлены иные выплаты: 10 000 000 штук», — сообщается на сайте Центра раскрытия информации.

АО «ГТЛК» — государственная компания, которая ведет деятельность по финансовой аренде (лизингу) авиационной и железнодорожной техники. По данным СБИС, в 2021 году компания занимала первое место в категории «Банковские и финансовые услуги» и 16-е место в ЯНАО. Выручка ГТЛК составляла 75,8 млрд рублей. Генеральный директор Евгений Дитрих возглавляет компанию с ноября 2020 года.

В конце января совет директоров АО «ГТЛК» принял решение о размещении дополнительных акций АО в размере 10 тысяч рублей за одну штуку, следует из данных Центра раскрытия корпоративной информации. Ранее URA.RU сообщало, что Арбитражный суд Москвы передал по подсудности в арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа иск подконтрольного «Татнефти» банка «Зенит», требующего взыскать более 9,7 миллиона долларов (более 866 миллионов рублей по текущему курсу) с АО «ГТЛК».

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АО «Государственная транспортная лизинговая компания», зарегистрированная в Салехарде, выплатила акционерам 238 млн 600 тысяч рублей. Размер выплат в расчете на одну ценную бумагу составил 23,86 рубля, сообщает Центр раскрытия корпоративной информации. Общее количество акций, по которым выплачены доходы, — 10 млн штук. «Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 238 600 000,00 рублей. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 23,86 рублей. Общее количество ценных бумаг эмитента <…>, по которым выплачены доходы и осуществлены иные выплаты: 10 000 000 штук», — сообщается на сайте Центра раскрытия информации. АО «ГТЛК» — государственная компания, которая ведет деятельность по финансовой аренде (лизингу) авиационной и железнодорожной техники. По данным СБИС, в 2021 году компания занимала первое место в категории «Банковские и финансовые услуги» и 16-е место в ЯНАО. Выручка ГТЛК составляла 75,8 млрд рублей. Генеральный директор Евгений Дитрих возглавляет компанию с ноября 2020 года. В конце января совет директоров АО «ГТЛК» принял решение о размещении дополнительных акций АО в размере 10 тысяч рублей за одну штуку, следует из данных Центра раскрытия корпоративной информации. Ранее URA.RU сообщало, что Арбитражный суд Москвы передал по подсудности в арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа иск подконтрольного «Татнефти» банка «Зенит», требующего взыскать более 9,7 миллиона долларов (более 866 миллионов рублей по текущему курсу) с АО «ГТЛК».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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