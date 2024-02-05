05 февраля 2024

Бастрыкин затребовал новый доклад по делу о смерти ребенка в перинатальном центре Кургана

Глава СКР Бастрыкин торопит курганских следователей по делу о смерти младенца
© Служба новостей «URA.RU»
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Перинатальный центр. Курган, перинатальный центр
В Кургане продолжают расследовать уголовное дело о смерти младенца в перинатальном центре Фото:
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Скандалы в Перинатальном центре Кургана

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства повторно предоставить доклад по уголовному делу о смерти младенца в перинатальном центре Кургана. Об этом сообщается в telegram-канале «СК России».

«Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Богдану Францишко представить повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах по факту смерти младенца в перинатальном центре. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Инцидент со смертью ребенка произошел в январе 2022 года. Беременной было проведено кесарево сечение спустя неделю пребывания после плановой госпитализации в перинатальный центр Кургана. В результате у пациентки родились дети в тяжелом состоянии. Один из них, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, умер через три дня. По данным СК России, к ответственности до сих пор никто не привлечен.

Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин поручил доложить обстоятельства смерти беременной из Кургана. По словам родственников погибшей, смерть 25-летней девушки Ксении Галяминой произошла по вине врачей. Они утверждают, что ей ввели препарат, от которого у нее пошла аллергия.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства повторно предоставить доклад по уголовному делу о смерти младенца в перинатальном центре Кургана. Об этом сообщается в telegram-канале «СК России». «Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Богдану Францишко представить повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах по факту смерти младенца в перинатальном центре. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении. Инцидент со смертью ребенка произошел в январе 2022 года. Беременной было проведено кесарево сечение спустя неделю пребывания после плановой госпитализации в перинатальный центр Кургана. В результате у пациентки родились дети в тяжелом состоянии. Один из них, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, умер через три дня. По данным СК России, к ответственности до сих пор никто не привлечен. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин поручил доложить обстоятельства смерти беременной из Кургана. По словам родственников погибшей, смерть 25-летней девушки Ксении Галяминой произошла по вине врачей. Они утверждают, что ей ввели препарат, от которого у нее пошла аллергия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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