Бастрыкин поручил доложить обстоятельства смерти беременной девушки из Кургана

За ходом расследования о смерти девушки из Кургана будет следить председатель СК России Бастрыкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю региональному ведомства доложить ему о ходе расследования смерти беременной жительницы Кургана. Об этом сообщается в telegram-канале «СК России».

«Председатель СК России (Александр Бастрыкин) поручил представить доклад об обстоятельствах смерти женщины в одном из медицинских учреждений Курганской области. Глава ведомства поручил отчитаться о ходе расследования руководителя курганского СУ СК России Францишко Б.В.» — указано в посте канала.

Сообщается, смерть 25-летней беременной девушки Ксении Галяминой, как утверждают ее родственники, произошла по вине местных врачей, которые оказали медпомощь ненадлежащим образом. Ей ввели препарат, на который у жительницы Кургана пошла аллергия. В сообщении также указано, что следственные органы регионального СК начали расследование об обстоятельствах смерти девушки.

Ранее URA.RU писало, что беременная девушка умерла в одной из курганских больниц. О своих подозрениях в причастности местных врачей заявила родственница погибшей (Ксения приходится ей племянницей). Позже с агентством URA.RU поделились видео, которое девушка записала перед смертью.