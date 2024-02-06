В Челябинской области спрос на новые китайские автомобили вырос в два раза

06 февраля 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

В топ-5 самых популярных авто вошли Geely, Chery, Changan, Haval и Exceed Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области спрос на новые автомобили китайских брендов за 2023 год увеличился почти в два раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Авто». «Спрос и предложение показали впечатляющий рост в регионе. Популярность новых китайских автомобилей по сравнению 2023 с 2022 годом увеличилась на 191%, а предложение — на 179%», — сообщили URA.RU в «Авито Авто». Доля новых иномарок из Китая на рынке за 2023 год увеличилась более чем в два раза — до 39%. Средняя цена при этом выросла на 10,5%. На «Авито» стоимость китайского автомобиля составила 2 млн 930 тысяч рублей. Самой популярной, по данным сервиса, стала марка Geely со средней стоимостью 4 млн 200 тысяч рублей. Следом идут бренд Chery (4 млн 850 тысяч рублей), Changan (2 млн 300 тысяч рублей), Haval (2 млн 300 тысяч рублей) и Exceed (5 млн 280 тысяч рублей). В «Авито» увеличение спроса объяснили расширением числа моделей и комплектации. По мнению директора направления «Автомобили» Вадима Иванова, это способствовало росту лояльности россиян к брендам.

В Челябинской области спрос на новые автомобили китайских брендов за 2023 год увеличился почти в два раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Авто». «Спрос и предложение показали впечатляющий рост в регионе. Популярность новых китайских автомобилей по сравнению 2023 с 2022 годом увеличилась на 191%, а предложение — на 179%», — сообщили URA.RU в «Авито Авто». Доля новых иномарок из Китая на рынке за 2023 год увеличилась более чем в два раза — до 39%. Средняя цена при этом выросла на 10,5%. На «Авито» стоимость китайского автомобиля составила 2 млн 930 тысяч рублей. Самой популярной, по данным сервиса, стала марка Geely со средней стоимостью 4 млн 200 тысяч рублей. Следом идут бренд Chery (4 млн 850 тысяч рублей), Changan (2 млн 300 тысяч рублей), Haval (2 млн 300 тысяч рублей) и Exceed (5 млн 280 тысяч рублей). В «Авито» увеличение спроса объяснили расширением числа моделей и комплектации. По мнению директора направления «Автомобили» Вадима Иванова, это способствовало росту лояльности россиян к брендам.