В Кремле прокомментировали слухи о визите Карлсона к Путину

Песков заявил, что не комментирует передвижения Карлсона
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Дмитрий Песков (на фото) не стал говорить о визите Такера Карлсона в АП
Дмитрий Песков (на фото) не стал говорить о визите Такера Карлсона в АП Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить о том, где именно находится американский тележурналист Такер Карлсон. Так он прокомментировал слухи о том, что ведущий был в администрации президента 5 февраля.

«Никак не комментирую передвижения американского журналиста здесь», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее стало известно о прилете Карлсона в Москву. Позже появилось видео, где журналист идет в сторону администрации президента. Кроме того, в СМИ начали предполагать, что он вовсе прилетел в РФ ради интервью с российским лидером Владимиром Путиным.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить о том, где именно находится американский тележурналист Такер Карлсон. Так он прокомментировал слухи о том, что ведущий был в администрации президента 5 февраля. «Никак не комментирую передвижения американского журналиста здесь», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее стало известно о прилете Карлсона в Москву. Позже появилось видео, где журналист идет в сторону администрации президента. Кроме того, в СМИ начали предполагать, что он вовсе прилетел в РФ ради интервью с российским лидером Владимиром Путиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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