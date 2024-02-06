В Кремле прокомментировали слухи о визите Карлсона к Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить о том, где именно находится американский тележурналист Такер Карлсон. Так он прокомментировал слухи о том, что ведущий был в администрации президента 5 февраля.
«Никак не комментирую передвижения американского журналиста здесь», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее стало известно о прилете Карлсона в Москву. Позже появилось видео, где журналист идет в сторону администрации президента. Кроме того, в СМИ начали предполагать, что он вовсе прилетел в РФ ради интервью с российским лидером Владимиром Путиным.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.