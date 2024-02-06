В Екатеринбурге десятки полицейских ушли в отставку

За последние две недели в Екатеринбурге около полусотни полицейских написали рапорты на увольнения. Об этом сообщили несколько независимых источников.
«Такого количества рапортов не было никогда. Это антирекорд за все время существования свердловского гарнизона полиции», — пишет Е1.ru, ссылаясь на одного из собеседников. По их словам, бывшие силовики легко находят новую работу на гражданке.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу ситуацию прокомментировали так: «Основная масса поданных сотрудниками УМВД рапортов связана с выходом на пенсию по выслуге лет. Остальные поданы в связи с переводом на иные должности в системе МВД».
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