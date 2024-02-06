В Екатеринбурге десятки полицейских ушли в отставку

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Смотр готовности ГО МЧС к весеннему паводку и лесным пожарам. Курган, снег, полиция, сотрудники полиции, наряд полиции
За две недели из системы МВД уволились около полусотни силовиков (архивное фото) Фото:

За последние две недели в Екатеринбурге около полусотни полицейских написали рапорты на увольнения. Об этом сообщили несколько независимых источников.

«Такого количества рапортов не было никогда. Это антирекорд за все время существования свердловского гарнизона полиции», — пишет Е1.ru, ссылаясь на одного из собеседников. По их словам, бывшие силовики легко находят новую работу на гражданке.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу ситуацию прокомментировали так: «Основная масса поданных сотрудниками УМВД рапортов связана с выходом на пенсию по выслуге лет. Остальные поданы в связи с переводом на иные должности в системе МВД».

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За последние две недели в Екатеринбурге около полусотни полицейских написали рапорты на увольнения. Об этом сообщили несколько независимых источников. «Такого количества рапортов не было никогда. Это антирекорд за все время существования свердловского гарнизона полиции», — пишет Е1.ru, ссылаясь на одного из собеседников. По их словам, бывшие силовики легко находят новую работу на гражданке. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу ситуацию прокомментировали так: «Основная масса поданных сотрудниками УМВД рапортов связана с выходом на пенсию по выслуге лет. Остальные поданы в связи с переводом на иные должности в системе МВД».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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