В Екатеринбурге десятки полицейских ушли в отставку

06 февраля 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

За две недели из системы МВД уволились около полусотни силовиков (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За последние две недели в Екатеринбурге около полусотни полицейских написали рапорты на увольнения. Об этом сообщили несколько независимых источников. «Такого количества рапортов не было никогда. Это антирекорд за все время существования свердловского гарнизона полиции», — пишет Е1.ru, ссылаясь на одного из собеседников. По их словам, бывшие силовики легко находят новую работу на гражданке. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу ситуацию прокомментировали так: «Основная масса поданных сотрудниками УМВД рапортов связана с выходом на пенсию по выслуге лет. Остальные поданы в связи с переводом на иные должности в системе МВД».

За последние две недели в Екатеринбурге около полусотни полицейских написали рапорты на увольнения. Об этом сообщили несколько независимых источников. «Такого количества рапортов не было никогда. Это антирекорд за все время существования свердловского гарнизона полиции», — пишет Е1.ru, ссылаясь на одного из собеседников. По их словам, бывшие силовики легко находят новую работу на гражданке. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу ситуацию прокомментировали так: «Основная масса поданных сотрудниками УМВД рапортов связана с выходом на пенсию по выслуге лет. Остальные поданы в связи с переводом на иные должности в системе МВД».