Бастрыкин потребовал отчет о работе по жалобам курганских погорельцев

06 февраля 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Погорельцы Логоушки обратились в приемную председателя СК Бастрыкина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После обращений жителей сгоревшей деревни Логоушка Курганской области председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования двух уголовных дел. Погорельцы пожаловались в СК, что не все получили выплаты, а также на строительную компанию, сообщает пресс-служба ведомства. «В комментариях в аккаунте приемной председателя СК России А.И. Бастрыкина „ВКонтакте“ обратились жители деревни Логоушки Курганской области. В апреле прошлого года их частные домовладения были уничтожены в результате пожара, однако компенсационные выплаты в полном объеме ими не получены. […] Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Курганской области Богдана Францишко доклад о ходе и результатах расследования уголовных дел, а также о проделанной работе по восстановлению прав граждан», — говорится в сообщении в telegram-канале «Информационный центр СК России». Также погорельцы Логоушки пожаловались на застройщика ООО «Аспект». По договорам на строительство новых домов объекты должны были сдать в мае—июле 2023 года. Однако до настоящего времени многие здания не возведены, а некоторые объекты сданы в эксплуатацию с дефектами и непригодны для проживания. По поручению Бастрыкина в СУ СК России по Курганской области было возбуждено уголовное дело о халатности при обеспечении мер пожарной безопасности. Также расследуется уголовное дело о нарушении сроков строительства индивидуальных жилых домов. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин поручил повторно предоставить доклад по уголовному делу о смерти младенца в перинатальном центре Кургана. В январе 2022 года у пациентки перинатального центра два ребенка родились в тяжелом состоянии, один из малышей умер через три дня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После обращений жителей сгоревшей деревни Логоушка Курганской области председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования двух уголовных дел. Погорельцы пожаловались в СК, что не все получили выплаты, а также на строительную компанию, сообщает пресс-служба ведомства. «В комментариях в аккаунте приемной председателя СК России А.И. Бастрыкина „ВКонтакте“ обратились жители деревни Логоушки Курганской области. В апреле прошлого года их частные домовладения были уничтожены в результате пожара, однако компенсационные выплаты в полном объеме ими не получены. […] Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Курганской области Богдана Францишко доклад о ходе и результатах расследования уголовных дел, а также о проделанной работе по восстановлению прав граждан», — говорится в сообщении в telegram-канале «Информационный центр СК России». Также погорельцы Логоушки пожаловались на застройщика ООО «Аспект». По договорам на строительство новых домов объекты должны были сдать в мае—июле 2023 года. Однако до настоящего времени многие здания не возведены, а некоторые объекты сданы в эксплуатацию с дефектами и непригодны для проживания. По поручению Бастрыкина в СУ СК России по Курганской области было возбуждено уголовное дело о халатности при обеспечении мер пожарной безопасности. Также расследуется уголовное дело о нарушении сроков строительства индивидуальных жилых домов. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин поручил повторно предоставить доклад по уголовному делу о смерти младенца в перинатальном центре Кургана. В январе 2022 года у пациентки перинатального центра два ребенка родились в тяжелом состоянии, один из малышей умер через три дня.