Бастрыкин потребовал отчет о работе по жалобам курганских погорельцев

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Смолино. Последствия пожара. Курган, погорельцы, смолино, последствия пожара
Погорельцы Логоушки обратились в приемную председателя СК Бастрыкина Фото:

После обращений жителей сгоревшей деревни Логоушка Курганской области председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования двух уголовных дел. Погорельцы пожаловались в СК, что не все получили выплаты, а также на строительную компанию, сообщает пресс-служба ведомства.

«В комментариях в аккаунте приемной председателя СК России А.И. Бастрыкина „ВКонтакте“ обратились жители деревни Логоушки Курганской области. В апреле прошлого года их частные домовладения были уничтожены в результате пожара, однако компенсационные выплаты в полном объеме ими не получены. […] Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Курганской области Богдана Францишко доклад о ходе и результатах расследования уголовных дел, а также о проделанной работе по восстановлению прав граждан», — говорится в сообщении в telegram-канале «Информационный центр СК России».

Также погорельцы Логоушки пожаловались на застройщика ООО «Аспект». По договорам на строительство новых домов объекты должны были сдать в мае—июле 2023 года. Однако до настоящего времени многие здания не возведены, а некоторые объекты сданы в эксплуатацию с дефектами и непригодны для проживания. По поручению Бастрыкина в СУ СК России по Курганской области было возбуждено уголовное дело о халатности при обеспечении мер пожарной безопасности. Также расследуется уголовное дело о нарушении сроков строительства индивидуальных жилых домов.

Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин поручил повторно предоставить доклад по уголовному делу о смерти младенца в перинатальном центре Кургана. В январе 2022 года у пациентки перинатального центра два ребенка родились в тяжелом состоянии, один из малышей умер через три дня.

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После обращений жителей сгоревшей деревни Логоушка Курганской области председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования двух уголовных дел. Погорельцы пожаловались в СК, что не все получили выплаты, а также на строительную компанию, сообщает пресс-служба ведомства. «В комментариях в аккаунте приемной председателя СК России А.И. Бастрыкина „ВКонтакте“ обратились жители деревни Логоушки Курганской области. В апреле прошлого года их частные домовладения были уничтожены в результате пожара, однако компенсационные выплаты в полном объеме ими не получены. […] Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Курганской области Богдана Францишко доклад о ходе и результатах расследования уголовных дел, а также о проделанной работе по восстановлению прав граждан», — говорится в сообщении в telegram-канале «Информационный центр СК России». Также погорельцы Логоушки пожаловались на застройщика ООО «Аспект». По договорам на строительство новых домов объекты должны были сдать в мае—июле 2023 года. Однако до настоящего времени многие здания не возведены, а некоторые объекты сданы в эксплуатацию с дефектами и непригодны для проживания. По поручению Бастрыкина в СУ СК России по Курганской области было возбуждено уголовное дело о халатности при обеспечении мер пожарной безопасности. Также расследуется уголовное дело о нарушении сроков строительства индивидуальных жилых домов. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин поручил повторно предоставить доклад по уголовному делу о смерти младенца в перинатальном центре Кургана. В январе 2022 года у пациентки перинатального центра два ребенка родились в тяжелом состоянии, один из малышей умер через три дня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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