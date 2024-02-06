В Тюмени взлетел спрос на китайские автомобили

«Авито Авто»: в Тюмени спрос на китайские автомобили вырос на 283%
© Служба новостей «URA.RU»
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Согласно исследованию, стоимость новых машины из Китая выросла на 11% Фото:

В Тюмени за год спрос на китайские автомобили вырос на 283%. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Авто». Согласно исследованию, стоимость новых машины из Китая выросла на 11%.

«В прошлом году доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей на платформе в этом регионе составила 50%. За год этот показатель увеличился на 32%. Спрос и предложение показали еще более впечатляющий рост в регионе: популярность новых китайских автомобилей по сравнению с 2022 годом увеличилась на 283%, а предложение — на 323%», — рассказали в пресс-службе компании.

Средняя цена автомобилей в регионе составляет около трех миллионов рублей. Среди популярных брендов машин у тюменцев — Changan, Chery и Geely.

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В Тюмени за год спрос на китайские автомобили вырос на 283%. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Авто». Согласно исследованию, стоимость новых машины из Китая выросла на 11%. «В прошлом году доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей на платформе в этом регионе составила 50%. За год этот показатель увеличился на 32%. Спрос и предложение показали еще более впечатляющий рост в регионе: популярность новых китайских автомобилей по сравнению с 2022 годом увеличилась на 283%, а предложение — на 323%», — рассказали в пресс-службе компании. Средняя цена автомобилей в регионе составляет около трех миллионов рублей. Среди популярных брендов машин у тюменцев — Changan, Chery и Geely.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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