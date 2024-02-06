В Тюмени взлетел спрос на китайские автомобили

«Авито Авто»: в Тюмени спрос на китайские автомобили вырос на 283%

06 февраля 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Согласно исследованию, стоимость новых машины из Китая выросла на 11% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени за год спрос на китайские автомобили вырос на 283%. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Авто». Согласно исследованию, стоимость новых машины из Китая выросла на 11%. «В прошлом году доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей на платформе в этом регионе составила 50%. За год этот показатель увеличился на 32%. Спрос и предложение показали еще более впечатляющий рост в регионе: популярность новых китайских автомобилей по сравнению с 2022 годом увеличилась на 283%, а предложение — на 323%», — рассказали в пресс-службе компании. Средняя цена автомобилей в регионе составляет около трех миллионов рублей. Среди популярных брендов машин у тюменцев — Changan, Chery и Geely.

В Тюмени за год спрос на китайские автомобили вырос на 283%. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Авто». Согласно исследованию, стоимость новых машины из Китая выросла на 11%. «В прошлом году доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей на платформе в этом регионе составила 50%. За год этот показатель увеличился на 32%. Спрос и предложение показали еще более впечатляющий рост в регионе: популярность новых китайских автомобилей по сравнению с 2022 годом увеличилась на 283%, а предложение — на 323%», — рассказали в пресс-службе компании. Средняя цена автомобилей в регионе составляет около трех миллионов рублей. Среди популярных брендов машин у тюменцев — Changan, Chery и Geely.