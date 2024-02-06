МЧС предупредило курганцев о гололедице, дожде и сильном ветре

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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
В Курганской области ожидаются гололедица и дождь Фото:

В Курганской области в ближайшие дни ожидаются мокрый снег, дождь, гололедица и порывы ветра до 17 метров в секунду. Данная информация размещена в telegram-канале Главного управления МЧС России по Курганской области.

«Мокрый снег, дождь, гололедицу и порывы ветра до 17 м/с. прогнозируют зауральские синоптики в регионе в ближайшие сутки. Во избежание травм и происшествий, выполняй рекомендации МЧС России», — указано в сообщении.

Представители ведомства просят не стоять рядом с рекламными щитами и старыми деревьями, станам зданий с нависающими сосульками и снегом, не спешить в гололедицу. Также сотрудники МЧС рекомендовали во время движения на автомобиле соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По данным областного ЦГМС, плюсовая температура ожидается 6 и 7 февраля. Похолодание в регионе ожидается 9 февраля. В этот день ночью ожидается -16 градусов.

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В Курганской области в ближайшие дни ожидаются мокрый снег, дождь, гололедица и порывы ветра до 17 метров в секунду. Данная информация размещена в telegram-канале Главного управления МЧС России по Курганской области. «Мокрый снег, дождь, гололедицу и порывы ветра до 17 м/с. прогнозируют зауральские синоптики в регионе в ближайшие сутки. Во избежание травм и происшествий, выполняй рекомендации МЧС России», — указано в сообщении. Представители ведомства просят не стоять рядом с рекламными щитами и старыми деревьями, станам зданий с нависающими сосульками и снегом, не спешить в гололедицу. Также сотрудники МЧС рекомендовали во время движения на автомобиле соблюдать скоростной режим и дистанцию. По данным областного ЦГМС, плюсовая температура ожидается 6 и 7 февраля. Похолодание в регионе ожидается 9 февраля. В этот день ночью ожидается -16 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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