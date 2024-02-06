Челябинец спрятал тело убитой сожительницы в погребе и попытался сбежать

В Брединском районе Челябинской области местный житель в ходе ссоры убил сожительницу, спрятал тело в погребе, а после попытался сбежать от правосудия. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, оперативники не дали ему этого сделать, задержав его в кротчайшие сроки.
«Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения повздорил со своей 72-летней сожительницей. Во время ссоры он несколько раз ударил ее, и от полученных травм она скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый спрятал тело в погреб, а сам покинул поселение. Особо тяжкое преступление было раскрыто в кратчайшие сроки благодаря грамотным профессиональным действиям сотрудников уголовного розыска территориального отдела полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Там отметили, что ранее мужчина был неоднократно судим. После одного из преступлений он попытался скрыться в Оренбургской области. В этот раз мужчина попытался сделать нечто похожее. Однако, руководивший поисковой операцией начальник полиции Брединского района Александр Шнайдер, проанализировав ситуацию, догадался о намерениях злоумышленника.
«С самого начала работа велась в тесном взаимодействии со следователями регионального СУ СКР. Место происшествия было детально осмотрено, оперативники опросили возможных очевидцев произошедшего и обследовали лесной массив вблизи населенного пункта», — добавили в пресс-службе ведомства.
Сейчас злоумышленник находится в СИЗО. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
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