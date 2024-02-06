На красноярские активы челябинского золотодобытчика наложили арест на 457 млн

Имущество компании Константина Струкова арестовали на 457 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На активы красноярской компании «Артель старателей «Прииск Дражный», управляемый «УК ЮГК» Константина Струкова из Челябинска, наложен арест в размере 457 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Красноярской природоохранной прокуратуры.

«По ходатайству прокуратуры на имущество ООО «Артель старателей «Прииск Дражный» наложен арест на сумму 457 млн рублей для взыскания причиненного недрам ущерба. Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о недропользовании», — отметили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры установили, что в 2019—2020 годах ООО «Артель старателей «Прииск Дражный» занималось незаконной добычей золота и драгоценных металлов на реках Колма и Дыдан в Северо-Енисейском районе края. Предприятие не имело согласованных с уполномоченными органами горноотводных актов, где бы уточнялись границы и разрешения на добычу.

«Вместо этого директор фирмы давал указания работникам добывать драгоценные металлы в приустьевой части реки с использованием промышленной горной техники и промышленных промывочных приборов. Организация сбрасывала в водный объект сточные воды без разрешения уполномоченного органа и необходимой очистки», — сообщили в прокуратуре.

Такая деятельность привела к уничтожению кормовой базы рыб, мест их размножения и нарушению путей миграции. Общий ущерб водным биологическим ресурсам превысил 4,8 млн рублей. Старатель реализовал драгметаллы весом в 81 кг. Стоимость проданного составила 346 млн рублей. Оставшееся компания хранила на своей территории.

Ущерб в 457 млн рублей рассчитали привлеченные эксперты. На основе их данных прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать с недропользователя доход в пользу государства. Арест на имущество наложен для обеспечения иска.

В 2023 году директор компании приговорен к трем годам лишения свободы. Гособвинение доказало вину по двум статья Уголовного кодекса РФ: нарушение правил охраны окружающей среды и незаконный оборот драгоценных металлов.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в адрес артели старателей. Ответа на момент публикации не поступило.