В бывшем Среднеуральском монастыре прошла первая за три года служба

06 февраля 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Теперь на месте женского монастыря находится подворье Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Дело отца Сергия На территории бывшего Среднеуральского женского монастыря прошло первое богослужение после раскола, учиненного экс-схиигуменом Сергием (Николай Романов). Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Теперь на месте монастыря — подворье Дивеевского монастыря. «„Ну когда же, когда?“ — не один год мне пришлось слышать этот вопрос от совершенно разных людей. Когда возобновится жизнь в уральском монастыре, трагично закрытом три года назад? Сегодня наконец прозвучал ответ», — написал Кульберг в Telegram. Романов был лишен права проповедовать. В декабре 2020 года его задержали во время штурма монастыря. Его признали виновным в склонении к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и в самоуправстве. Ранее отца Сергия уже отправляли на 3,5 года колонии за другие преступления в отношении прихожан. Этот срок суммировали с новым приговором. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.

На территории бывшего Среднеуральского женского монастыря прошло первое богослужение после раскола, учиненного экс-схиигуменом Сергием (Николай Романов). Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Теперь на месте монастыря — подворье Дивеевского монастыря. «„Ну когда же, когда?“ — не один год мне пришлось слышать этот вопрос от совершенно разных людей. Когда возобновится жизнь в уральском монастыре, трагично закрытом три года назад? Сегодня наконец прозвучал ответ», — написал Кульберг в Telegram. Романов был лишен права проповедовать. В декабре 2020 года его задержали во время штурма монастыря. Его признали виновным в склонении к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и в самоуправстве. Ранее отца Сергия уже отправляли на 3,5 года колонии за другие преступления в отношении прихожан. Этот срок суммировали с новым приговором. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.