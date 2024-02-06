В бывшем Среднеуральском монастыре прошла первая за три года служба

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Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск, православный крест, вера, иисус, среднеуральский женский монастырь, православие, памятник
Теперь на месте женского монастыря находится подворье Фото:
новость из сюжета
Дело отца Сергия

На территории бывшего Среднеуральского женского монастыря прошло первое богослужение после раскола, учиненного экс-схиигуменом Сергием (Николай Романов). Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Теперь на месте монастыря — подворье Дивеевского монастыря.

«„Ну когда же, когда?“ — не один год мне пришлось слышать этот вопрос от совершенно разных людей. Когда возобновится жизнь в уральском монастыре, трагично закрытом три года назад? Сегодня наконец прозвучал ответ», — написал Кульберг в Telegram.

Романов был лишен права проповедовать. В декабре 2020 года его задержали во время штурма монастыря. Его признали виновным в склонении к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и в самоуправстве. Ранее отца Сергия уже отправляли на 3,5 года колонии за другие преступления в отношении прихожан. Этот срок суммировали с новым приговором. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.

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На территории бывшего Среднеуральского женского монастыря прошло первое богослужение после раскола, учиненного экс-схиигуменом Сергием (Николай Романов). Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Теперь на месте монастыря — подворье Дивеевского монастыря. «„Ну когда же, когда?“ — не один год мне пришлось слышать этот вопрос от совершенно разных людей. Когда возобновится жизнь в уральском монастыре, трагично закрытом три года назад? Сегодня наконец прозвучал ответ», — написал Кульберг в Telegram. Романов был лишен права проповедовать. В декабре 2020 года его задержали во время штурма монастыря. Его признали виновным в склонении к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и в самоуправстве. Ранее отца Сергия уже отправляли на 3,5 года колонии за другие преступления в отношении прихожан. Этот срок суммировали с новым приговором. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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