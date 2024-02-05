В Перми строители начали возводить каркас детского реабилитационного центра

06 февраля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Здание должно быть построено в 2025 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми активно идет строительство детского реабилитационного центра на ул. Маршала Жукова. На днях началось возведение каркаса основного здания, идут работы по перекрытию второго и третьего этажа. В центре смогут получить помощь до 1500 детей ежегодно, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. «Получить помощь в центре смогут семьи со всего Пермского края. Родители будут рядом с детьми на протяжении всего курса реабилитации, создадим для этого все необходимые условия. Ежегодно в центре смогут проходить социальную и медицинскую реабилитацию более 1 500 детей, в том числе раннего возраста», — цитирует губернатора Пермского края Дмитрия Махонина пресс-служба. По словам губернатора, подрядчик выполняет работы по установленному графику. Строители проводят гидроизоляцию фундамента, возводят железобетонные стены и перегородки. Реабилитационный центр рассчитан на 80 мест круглосуточного пребывания, и на 75 мест дневного стационара. В разработке техзадания будущего центра принимала участие пермская общественная организация защиты прав детей-инвалидов «Счастье жить». По словам руководителя организации Анастасии Гилевой, идея возведения такого центра возникла еще в 2015 году. А непосредственно к стройке приступили летом 2023 года. По ее словам, в Пермском крае сегодня нет подобных объектов. «Важно, что получать в нем помощь смогут не только юные жители Перми, но и дети из муниципалитетов, которые смогут проживать в центре совместно с родителями на протяжении всего курса реабилитации. Для нас и родителей появление подобного центра — очень важно, мы с нетерпением ждем его открытия», — приводит слова Гилевой пресс-служба правительства. В центре будет оборудована полностью безбарьерная среда. На территории рядом появятся игровые площадки для детей всех возрастов, площадка для занятий спортом, стрельбы из лука, адаптивные тренажеры. Также обустроят прогулочную зону. Окончание строительства и ввод детского реабилитационного центра в эксплуатацию ожидается в 2025 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми активно идет строительство детского реабилитационного центра на ул. Маршала Жукова. На днях началось возведение каркаса основного здания, идут работы по перекрытию второго и третьего этажа. В центре смогут получить помощь до 1500 детей ежегодно, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. «Получить помощь в центре смогут семьи со всего Пермского края. Родители будут рядом с детьми на протяжении всего курса реабилитации, создадим для этого все необходимые условия. Ежегодно в центре смогут проходить социальную и медицинскую реабилитацию более 1 500 детей, в том числе раннего возраста», — цитирует губернатора Пермского края Дмитрия Махонина пресс-служба. По словам губернатора, подрядчик выполняет работы по установленному графику. Строители проводят гидроизоляцию фундамента, возводят железобетонные стены и перегородки. Реабилитационный центр рассчитан на 80 мест круглосуточного пребывания, и на 75 мест дневного стационара. В разработке техзадания будущего центра принимала участие пермская общественная организация защиты прав детей-инвалидов «Счастье жить». По словам руководителя организации Анастасии Гилевой, идея возведения такого центра возникла еще в 2015 году. А непосредственно к стройке приступили летом 2023 года. По ее словам, в Пермском крае сегодня нет подобных объектов. «Важно, что получать в нем помощь смогут не только юные жители Перми, но и дети из муниципалитетов, которые смогут проживать в центре совместно с родителями на протяжении всего курса реабилитации. Для нас и родителей появление подобного центра — очень важно, мы с нетерпением ждем его открытия», — приводит слова Гилевой пресс-служба правительства. В центре будет оборудована полностью безбарьерная среда. На территории рядом появятся игровые площадки для детей всех возрастов, площадка для занятий спортом, стрельбы из лука, адаптивные тренажеры. Также обустроят прогулочную зону. Окончание строительства и ввод детского реабилитационного центра в эксплуатацию ожидается в 2025 году.