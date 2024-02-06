Мэр Нижнего Тагила объяснился за слова об избиении школьницы

Мэр Нижнего Тагила: избиение школьницы — вопрос следствия, а не комментаторов
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Нижнетагильский глава считает, что дело о драке должны расследовать силовики без участия в нем комментаторов Фото:
новость из сюжета
Братья-азербайджанцы избили школьников в Нижнем Тагиле

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объяснил URA.RU свои слова об избиении школьницы, которое возмутило всю Россию. Ранее чиновник назвал его «рядовым событием».

«Не в том контексте [как это преподнесли]. [Имел ввиду, что это] вопрос полиции и следствия, а не комментаторов, которые не знают, что на самом деле там произошло», — объяснил свое предыдущее заявление Пинаев.

Ранее он на встрече со школьниками рассуждал о критике, которая, в частности, обрушилась на него после избиения девочки в Нижнем Тагиле. Тот инцидент он назвал «рядовым событием», раздутым с Украины до уровня национального вопроса. «В школе [раньше] дрались каждый день, приходили домой с фингалами, и ничего», — высказался глава.

ЧП в Нижнем Тагиле случилось перед Новым годом. Братья-азербайджанцы возле школы № 56 избили мальчика и девочку-сироту. Она попала в больницу с травмами. Во время драки присутствовала мама братьев, которая, по словам очевидцев, не давала другим разнять драку и даже сама якобы ударила девочку. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Агентство подробно рассказывало об истории в своем сюжете.

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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объяснил URA.RU свои слова об избиении школьницы, которое возмутило всю Россию. Ранее чиновник назвал его «рядовым событием». «Не в том контексте [как это преподнесли]. [Имел ввиду, что это] вопрос полиции и следствия, а не комментаторов, которые не знают, что на самом деле там произошло», — объяснил свое предыдущее заявление Пинаев. Ранее он на встрече со школьниками рассуждал о критике, которая, в частности, обрушилась на него после избиения девочки в Нижнем Тагиле. Тот инцидент он назвал «рядовым событием», раздутым с Украины до уровня национального вопроса. «В школе [раньше] дрались каждый день, приходили домой с фингалами, и ничего», — высказался глава. ЧП в Нижнем Тагиле случилось перед Новым годом. Братья-азербайджанцы возле школы № 56 избили мальчика и девочку-сироту. Она попала в больницу с травмами. Во время драки присутствовала мама братьев, которая, по словам очевидцев, не давала другим разнять драку и даже сама якобы ударила девочку. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Агентство подробно рассказывало об истории в своем сюжете.
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