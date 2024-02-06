Мэр Нижнего Тагила объяснился за слова об избиении школьницы

Мэр Нижнего Тагила: избиение школьницы — вопрос следствия, а не комментаторов

06 февраля 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Нижнетагильский глава считает, что дело о драке должны расследовать силовики без участия в нем комментаторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Братья-азербайджанцы избили школьников в Нижнем Тагиле Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объяснил URA.RU свои слова об избиении школьницы, которое возмутило всю Россию. Ранее чиновник назвал его «рядовым событием». «Не в том контексте [как это преподнесли]. [Имел ввиду, что это] вопрос полиции и следствия, а не комментаторов, которые не знают, что на самом деле там произошло», — объяснил свое предыдущее заявление Пинаев. Ранее он на встрече со школьниками рассуждал о критике, которая, в частности, обрушилась на него после избиения девочки в Нижнем Тагиле. Тот инцидент он назвал «рядовым событием», раздутым с Украины до уровня национального вопроса. «В школе [раньше] дрались каждый день, приходили домой с фингалами, и ничего», — высказался глава. ЧП в Нижнем Тагиле случилось перед Новым годом. Братья-азербайджанцы возле школы № 56 избили мальчика и девочку-сироту. Она попала в больницу с травмами. Во время драки присутствовала мама братьев, которая, по словам очевидцев, не давала другим разнять драку и даже сама якобы ударила девочку. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Агентство подробно рассказывало об истории в своем сюжете.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объяснил URA.RU свои слова об избиении школьницы, которое возмутило всю Россию. Ранее чиновник назвал его «рядовым событием». «Не в том контексте [как это преподнесли]. [Имел ввиду, что это] вопрос полиции и следствия, а не комментаторов, которые не знают, что на самом деле там произошло», — объяснил свое предыдущее заявление Пинаев. Ранее он на встрече со школьниками рассуждал о критике, которая, в частности, обрушилась на него после избиения девочки в Нижнем Тагиле. Тот инцидент он назвал «рядовым событием», раздутым с Украины до уровня национального вопроса. «В школе [раньше] дрались каждый день, приходили домой с фингалами, и ничего», — высказался глава. ЧП в Нижнем Тагиле случилось перед Новым годом. Братья-азербайджанцы возле школы № 56 избили мальчика и девочку-сироту. Она попала в больницу с травмами. Во время драки присутствовала мама братьев, которая, по словам очевидцев, не давала другим разнять драку и даже сама якобы ударила девочку. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Агентство подробно рассказывало об истории в своем сюжете.