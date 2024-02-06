У завода находились личные пожарная машина и карета скорой помощи
Сотрудников Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) 6 февраля эвакуировали из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по региону.
«В здании произошла ложная сработка пожарной автоматики. Реагировали собственные силы предприятия», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС.
На кадрах, снятых очевидцами, штат работников ЧТПЗ вывели на улицу. У здания находилась карета скорой помощи и пожарная машина.
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