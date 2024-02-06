В Челябинске эвакуировали сотрудников крупного завода. Видео

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Пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном комплексе «Семейный парк». Магнитогорск, мчс, пожарная машина, проверка, учения
У завода находились личные пожарная машина и карета скорой помощи Фото:

Сотрудников Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) 6 февраля эвакуировали из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В здании произошла ложная сработка пожарной автоматики. Реагировали собственные силы предприятия», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС.

На кадрах, снятых очевидцами, штат работников ЧТПЗ вывели на улицу. У здания находилась карета скорой помощи и пожарная машина.

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Сотрудников Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) 6 февраля эвакуировали из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по региону. «В здании произошла ложная сработка пожарной автоматики. Реагировали собственные силы предприятия», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС. На кадрах, снятых очевидцами, штат работников ЧТПЗ вывели на улицу. У здания находилась карета скорой помощи и пожарная машина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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