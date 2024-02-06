Тюменцы, пострадавшие от радиации, получат выплаты от властей

06 февраля 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Ликвидаторы и их семьи получат деньги к памятной дате Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Льготы и выплаты для жителей Тюменской области Жители Тюменской области, участвовавшие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также иные лица, пострадавшие от радиации и близкие погибших при данных обстоятельствах получат выплаты от правительства региона. Соответствующее постановление разработано департаментом социального развития и проходит обсуждение. «Произвести единовременную выплату к 26 апреля — Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Размер помощи — от 2 000 до 2 500 рублей», — следует из проекта постановления правительства. Самую крупную сумму получат те, кто перенес лучевую болезнь, а также получил иные заболевания после воздействия радиации. Такая же выплата положена тем, кто в итоге стал инвалидом и гражданам из подразделений особого риска. По 2 000 рублей перечислят: участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС;

последствий аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

членам семьи погибших (умерших) ликвидаторов, граждан из подразделений особого риска, в том числе детям, имеющим право или получающим пенсию по потере кормильца. Как ранее писало URA.RU, правительство области ежегодно перечисляет данным категориям аналогичные выплаты. Их суммы остаются неизменными как минимум с 2021 года.

Жители Тюменской области, участвовавшие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также иные лица, пострадавшие от радиации и близкие погибших при данных обстоятельствах получат выплаты от правительства региона. Соответствующее постановление разработано департаментом социального развития и проходит обсуждение. «Произвести единовременную выплату к 26 апреля — Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Размер помощи — от 2 000 до 2 500 рублей», — следует из проекта постановления правительства. Самую крупную сумму получат те, кто перенес лучевую болезнь, а также получил иные заболевания после воздействия радиации. Такая же выплата положена тем, кто в итоге стал инвалидом и гражданам из подразделений особого риска. По 2 000 рублей перечислят: Как ранее писало URA.RU, правительство области ежегодно перечисляет данным категориям аналогичные выплаты. Их суммы остаются неизменными как минимум с 2021 года.