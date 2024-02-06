Тюменцы, пострадавшие от радиации, получат выплаты от властей

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Вооруженные силы РФ. stock, радиация, противогаз, рхбз,  stock
Ликвидаторы и их семьи получат деньги к памятной дате Фото:
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Льготы и выплаты для жителей Тюменской области

Жители Тюменской области, участвовавшие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также иные лица, пострадавшие от радиации и близкие погибших при данных обстоятельствах получат выплаты от правительства региона. Соответствующее постановление разработано департаментом социального развития и проходит обсуждение.

«Произвести единовременную выплату к 26 апреля — Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Размер помощи — от 2 000 до 2 500 рублей», — следует из проекта постановления правительства.

Самую крупную сумму получат те, кто перенес лучевую болезнь, а также получил иные заболевания после воздействия радиации. Такая же выплата положена тем, кто в итоге стал инвалидом и гражданам из подразделений особого риска.

По 2 000 рублей перечислят:

  • участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС;
  • последствий аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
  • членам семьи погибших (умерших) ликвидаторов, граждан из подразделений особого риска, в том числе детям, имеющим право или получающим пенсию по потере кормильца.

Как ранее писало URA.RU, правительство области ежегодно перечисляет данным категориям аналогичные выплаты. Их суммы остаются неизменными как минимум с 2021 года.

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Жители Тюменской области, участвовавшие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также иные лица, пострадавшие от радиации и близкие погибших при данных обстоятельствах получат выплаты от правительства региона. Соответствующее постановление разработано департаментом социального развития и проходит обсуждение. «Произвести единовременную выплату к 26 апреля — Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Размер помощи — от 2 000 до 2 500 рублей», — следует из проекта постановления правительства. Самую крупную сумму получат те, кто перенес лучевую болезнь, а также получил иные заболевания после воздействия радиации. Такая же выплата положена тем, кто в итоге стал инвалидом и гражданам из подразделений особого риска. По 2 000 рублей перечислят: Как ранее писало URA.RU, правительство области ежегодно перечисляет данным категориям аналогичные выплаты. Их суммы остаются неизменными как минимум с 2021 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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