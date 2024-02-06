Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев посетил 6 февраля площадку Курганской области на выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ. Представители областного правительства рассказали ему о работе региона в IT-сфере. Информация о визите размещена в группе областного департамента информационных технологий в соцсети «ВКонтакте».
«На Дне „цифровой экономики“ делегация Курганской области поделилась итогами реализации национальной программы „Цифровая экономика“. Сегодня, 6 февраля, в рамках „Форума национальных достижений: цифровая экономика“ на международной выставке-форуме „Россия“ на ВДНХ Курганская область представила Минцифры России итоги реализации национальной программы „Цифровая экономика Российской Федерации“», — указано в сообщении.
К посту в группе прикреплены фотографии презентации региона. На них видно, что на площадку лично пришел Шадаев. По словам источника URA.RU, знакомого с ситуацией, Шадаев поддержал идею строительства в регионе технопарка, который планируют открыть к 2026 году.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев посетил 6 февраля площадку Курганской области на выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ. Представители областного правительства рассказали ему о работе региона в IT-сфере. Информация о визите размещена в группе областного департамента информационных технологий в соцсети «ВКонтакте». «На Дне „цифровой экономики“ делегация Курганской области поделилась итогами реализации национальной программы „Цифровая экономика“. Сегодня, 6 февраля, в рамках „Форума национальных достижений: цифровая экономика“ на международной выставке-форуме „Россия“ на ВДНХ Курганская область представила Минцифры России итоги реализации национальной программы „Цифровая экономика Российской Федерации“», — указано в сообщении. К посту в группе прикреплены фотографии презентации региона. На них видно, что на площадку лично пришел Шадаев. По словам источника URA.RU, знакомого с ситуацией, Шадаев поддержал идею строительства в регионе технопарка, который планируют открыть к 2026 году. Ранее на ВДНХ курганские медики рассказали посетителям выставки про больницы региона. Помимо этого курганские врачи делали желающим УЗИ.