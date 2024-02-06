Глава Минцифры Шадаев посетил площадку Курганской области на ВДНХ. Фото

06 февраля 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Министр Максут Шадаев лично посетил площадку Курганской области (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев посетил 6 февраля площадку Курганской области на выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ. Представители областного правительства рассказали ему о работе региона в IT-сфере. Информация о визите размещена в группе областного департамента информационных технологий в соцсети «ВКонтакте». «На Дне „цифровой экономики“ делегация Курганской области поделилась итогами реализации национальной программы „Цифровая экономика“. Сегодня, 6 февраля, в рамках „Форума национальных достижений: цифровая экономика“ на международной выставке-форуме „Россия“ на ВДНХ Курганская область представила Минцифры России итоги реализации национальной программы „Цифровая экономика Российской Федерации“», — указано в сообщении. К посту в группе прикреплены фотографии презентации региона. На них видно, что на площадку лично пришел Шадаев. По словам источника URA.RU, знакомого с ситуацией, Шадаев поддержал идею строительства в регионе технопарка, который планируют открыть к 2026 году. Ранее на ВДНХ курганские медики рассказали посетителям выставки про больницы региона. Помимо этого курганские врачи делали желающим УЗИ. Про регион главе Минцифры Максуту Шадаеву рассказала директор областного департамента информационных технологий Гульжан Фахрутдинова Фото: группа областного департамента информационных технологий в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/dit_45?w=wall-177850524_3968 Максут Шадаев посетил площадку Курганской области 6 февраля Фото: группа областного департамента информационных технологий в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/dit_45?w=wall-177850524_3968

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев посетил 6 февраля площадку Курганской области на выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ. Представители областного правительства рассказали ему о работе региона в IT-сфере. Информация о визите размещена в группе областного департамента информационных технологий в соцсети «ВКонтакте». «На Дне „цифровой экономики“ делегация Курганской области поделилась итогами реализации национальной программы „Цифровая экономика“. Сегодня, 6 февраля, в рамках „Форума национальных достижений: цифровая экономика“ на международной выставке-форуме „Россия“ на ВДНХ Курганская область представила Минцифры России итоги реализации национальной программы „Цифровая экономика Российской Федерации“», — указано в сообщении. К посту в группе прикреплены фотографии презентации региона. На них видно, что на площадку лично пришел Шадаев. По словам источника URA.RU, знакомого с ситуацией, Шадаев поддержал идею строительства в регионе технопарка, который планируют открыть к 2026 году. Ранее на ВДНХ курганские медики рассказали посетителям выставки про больницы региона. Помимо этого курганские врачи делали желающим УЗИ.