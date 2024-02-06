Челябинец заманил ребенка в свою машину и стал домогаться его

06 февраля 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

В отношении челябинца возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске мужчина заманил 13-летнего школьника в свой автомобиль и стал домогаться его. Злоумышленника оперативно задержали. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в отношении него возбуждено уголовное дело. «Мужчина предложил ребенку заработать. Тот согласился и сел в автомобиль. А задержанный начал домогаться его», — рассказал источник. По данным URA.RU, ребенок рассказал о случившемся родителям, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. Ребенок смог запомнить номер машины злоумышленника, благодаря чему его удалось оперативно задержать. После установления личности задержанного выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом. В прошлом его судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Ему грозит от 12 до 20 лишения свободы. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

В Челябинске мужчина заманил 13-летнего школьника в свой автомобиль и стал домогаться его. Злоумышленника оперативно задержали. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в отношении него возбуждено уголовное дело. «Мужчина предложил ребенку заработать. Тот согласился и сел в автомобиль. А задержанный начал домогаться его», — рассказал источник. По данным URA.RU, ребенок рассказал о случившемся родителям, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. Ребенок смог запомнить номер машины злоумышленника, благодаря чему его удалось оперативно задержать. После установления личности задержанного выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом. В прошлом его судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Ему грозит от 12 до 20 лишения свободы. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.