Свердловского студента, на которого жаловались Мизулиной, отправили в СИЗО

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Вагай. Деревня , в которой жил Рамиль Шамсутдинов. Тюменская область, колючая проволока, заключенные, колючка
Мужчина из Ирака обвиняют в покушении на убийство Фото:

В Екатеринбурге арестовали 25-летнего студента Уральского федерального университета (УрФУ) из Ирака Джаафара Канаана, на которого жаловались главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, сообщили URA.RU в Чкаловском райсуде. Мужчина обвиняется в покушении на убийство.

«Обвиняемого отправили в СИЗО. Там он будет находиться до 31 марта», — пояснили в суде.

По данным следствия, Канаан избил бывшую девушку в подъезде на Дорожной. У пострадавшей диагностировали травму правого глаза. После этого ее знакомый записал видеообращение к Мизулиной. Сейчас девушка находится в ХМАО.

Мизулина получила широкую известность после множественных обращений к силовикам. Она неоднократно составляла жалобы на различных блогеров и реперов. Последние три дня лидер «Лиги безопасного интернета» провела в Екатеринбурге. Здесь она встретилась со школьниками, студентами и закрасила названия наркопошов на зданиях. Подробнее о ее визите — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге арестовали 25-летнего студента Уральского федерального университета (УрФУ) из Ирака Джаафара Канаана, на которого жаловались главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, сообщили URA.RU в Чкаловском райсуде. Мужчина обвиняется в покушении на убийство. «Обвиняемого отправили в СИЗО. Там он будет находиться до 31 марта», — пояснили в суде. По данным следствия, Канаан избил бывшую девушку в подъезде на Дорожной. У пострадавшей диагностировали травму правого глаза. После этого ее знакомый записал видеообращение к Мизулиной. Сейчас девушка находится в ХМАО. Мизулина получила широкую известность после множественных обращений к силовикам. Она неоднократно составляла жалобы на различных блогеров и реперов. Последние три дня лидер «Лиги безопасного интернета» провела в Екатеринбурге. Здесь она встретилась со школьниками, студентами и закрасила названия наркопошов на зданиях. Подробнее о ее визите — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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