Свердловского студента, на которого жаловались Мизулиной, отправили в СИЗО

В Екатеринбурге арестовали 25-летнего студента Уральского федерального университета (УрФУ) из Ирака Джаафара Канаана, на которого жаловались главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, сообщили URA.RU в Чкаловском райсуде. Мужчина обвиняется в покушении на убийство.
«Обвиняемого отправили в СИЗО. Там он будет находиться до 31 марта», — пояснили в суде.
По данным следствия, Канаан избил бывшую девушку в подъезде на Дорожной. У пострадавшей диагностировали травму правого глаза. После этого ее знакомый записал видеообращение к Мизулиной. Сейчас девушка находится в ХМАО.
Мизулина получила широкую известность после множественных обращений к силовикам. Она неоднократно составляла жалобы на различных блогеров и реперов. Последние три дня лидер «Лиги безопасного интернета» провела в Екатеринбурге. Здесь она встретилась со школьниками, студентами и закрасила названия наркопошов на зданиях. Подробнее о ее визите — в сюжете URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.