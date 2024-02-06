Уволенные тюменские судьи отправятся на отдых за счет бюджета

В Тюменской области судьям в отставке оплатят путевки в санатории
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному дела росгвардийца, сбившего ребенка. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Судьи уже покинули свои должности, но льготы для них остаются актуальными Фото:

Судьи Тюменского областного суда в отставке отправятся на отдых в местные санатории и на курорт Алтая за счет бюджета. Стоимость одной путевки, в среднем, составит 217 000 рублей. Информация представлена на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по организации санаторно-курортного лечения судей, пребывающих в отставке. Общая сумма (3 путевки) — более 653 000 рублей», — следует из данных сайта госзакупок, тендер на котором разместил Тюменский областной суд.

На бюджетные деньги бывшие судьи поедут в три санатория. Два из них расположены в Тюменской области — это «Сибирь» и «Тараскуль». В первом отдыхающий проведет 14 дней за 139 900 рублей, во втором — три недели за 267 766 рублей. Обоих ждут трехразовое питание, культурные и оздоровительные мероприятия. А вот номера будут разные: в «Сибири» стандартный, а в «Тараскуле» двухкомнатный люкс.

Третий экс-судья отправится на Алтай, поправлять здоровье на курорте Белокуриха, в санатории «Россия». Стоить это будет 245 600 рублей за две недели. Категория номера — «Джуниор сюит», что подразумевает площадь в 39 квадратных метров (прихожая, гостиная и спальня).

Как ранее писало URA.RU, финансируются такие закупки из федерального бюджета. Подобный отдых и оздоровление входят в программу льгот для судей, даже если они покидают свои должности.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судьи Тюменского областного суда в отставке отправятся на отдых в местные санатории и на курорт Алтая за счет бюджета. Стоимость одной путевки, в среднем, составит 217 000 рублей. Информация представлена на сайте госзакупок. «Оказание услуг по организации санаторно-курортного лечения судей, пребывающих в отставке. Общая сумма (3 путевки) — более 653 000 рублей», — следует из данных сайта госзакупок, тендер на котором разместил Тюменский областной суд. На бюджетные деньги бывшие судьи поедут в три санатория. Два из них расположены в Тюменской области — это «Сибирь» и «Тараскуль». В первом отдыхающий проведет 14 дней за 139 900 рублей, во втором — три недели за 267 766 рублей. Обоих ждут трехразовое питание, культурные и оздоровительные мероприятия. А вот номера будут разные: в «Сибири» стандартный, а в «Тараскуле» двухкомнатный люкс. Третий экс-судья отправится на Алтай, поправлять здоровье на курорте Белокуриха, в санатории «Россия». Стоить это будет 245 600 рублей за две недели. Категория номера — «Джуниор сюит», что подразумевает площадь в 39 квадратных метров (прихожая, гостиная и спальня). Как ранее писало URA.RU, финансируются такие закупки из федерального бюджета. Подобный отдых и оздоровление входят в программу льгот для судей, даже если они покидают свои должности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...