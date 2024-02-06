Уволенные тюменские судьи отправятся на отдых за счет бюджета

В Тюменской области судьям в отставке оплатят путевки в санатории

06 февраля 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Судьи уже покинули свои должности, но льготы для них остаются актуальными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Судьи Тюменского областного суда в отставке отправятся на отдых в местные санатории и на курорт Алтая за счет бюджета. Стоимость одной путевки, в среднем, составит 217 000 рублей. Информация представлена на сайте госзакупок. «Оказание услуг по организации санаторно-курортного лечения судей, пребывающих в отставке. Общая сумма (3 путевки) — более 653 000 рублей», — следует из данных сайта госзакупок, тендер на котором разместил Тюменский областной суд. На бюджетные деньги бывшие судьи поедут в три санатория. Два из них расположены в Тюменской области — это «Сибирь» и «Тараскуль». В первом отдыхающий проведет 14 дней за 139 900 рублей, во втором — три недели за 267 766 рублей. Обоих ждут трехразовое питание, культурные и оздоровительные мероприятия. А вот номера будут разные: в «Сибири» стандартный, а в «Тараскуле» двухкомнатный люкс. Третий экс-судья отправится на Алтай, поправлять здоровье на курорте Белокуриха, в санатории «Россия». Стоить это будет 245 600 рублей за две недели. Категория номера — «Джуниор сюит», что подразумевает площадь в 39 квадратных метров (прихожая, гостиная и спальня). Как ранее писало URA.RU, финансируются такие закупки из федерального бюджета. Подобный отдых и оздоровление входят в программу льгот для судей, даже если они покидают свои должности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Судьи Тюменского областного суда в отставке отправятся на отдых в местные санатории и на курорт Алтая за счет бюджета. Стоимость одной путевки, в среднем, составит 217 000 рублей. Информация представлена на сайте госзакупок. «Оказание услуг по организации санаторно-курортного лечения судей, пребывающих в отставке. Общая сумма (3 путевки) — более 653 000 рублей», — следует из данных сайта госзакупок, тендер на котором разместил Тюменский областной суд. На бюджетные деньги бывшие судьи поедут в три санатория. Два из них расположены в Тюменской области — это «Сибирь» и «Тараскуль». В первом отдыхающий проведет 14 дней за 139 900 рублей, во втором — три недели за 267 766 рублей. Обоих ждут трехразовое питание, культурные и оздоровительные мероприятия. А вот номера будут разные: в «Сибири» стандартный, а в «Тараскуле» двухкомнатный люкс. Третий экс-судья отправится на Алтай, поправлять здоровье на курорте Белокуриха, в санатории «Россия». Стоить это будет 245 600 рублей за две недели. Категория номера — «Джуниор сюит», что подразумевает площадь в 39 квадратных метров (прихожая, гостиная и спальня). Как ранее писало URA.RU, финансируются такие закупки из федерального бюджета. Подобный отдых и оздоровление входят в программу льгот для судей, даже если они покидают свои должности.