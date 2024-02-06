На горном курорте в Сочи столкнулись пассажирские кабинки. Видео

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Горнолыжный курорт Манжерок. Республика Алтай
Пассажиры ждут помощи после столкновения кабинок Фото:

На канатной дороге горного курорта «Красная поляна» в Сочи произошло столкновение пассажирских кабинок. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧП Сочи».

«На канатной дороге, несколько минут назад произошло столкновение пассажирских кабинок», — говорится в сообщении. По данным канала, пассажиры ожидают помощи.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в «Красную поляну». Ответ ожидается.

Ранее на горнолыжном курорте «Газпром Поляна» под Сочи лавина сошла на горнолыжников. Под снегом находились шесть человек.

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На канатной дороге горного курорта «Красная поляна» в Сочи произошло столкновение пассажирских кабинок. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧП Сочи». «На канатной дороге, несколько минут назад произошло столкновение пассажирских кабинок», — говорится в сообщении. По данным канала, пассажиры ожидают помощи. Корреспондент URA.RU отправил запрос в «Красную поляну». Ответ ожидается. Ранее на горнолыжном курорте «Газпром Поляна» под Сочи лавина сошла на горнолыжников. Под снегом находились шесть человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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