Происшествия На горном курорте в Сочи столкнулись пассажирские кабинки. Видео 06 февраля 2024 в 19:10 Размер текста - 17 + Пассажиры ждут помощи после столкновения кабинок Фото: Размик Закарян © URA.RU На канатной дороге горного курорта «Красная поляна» в Сочи произошло столкновение пассажирских кабинок. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧП Сочи». «На канатной дороге, несколько минут назад произошло столкновение пассажирских кабинок», — говорится в сообщении. По данным канала, пассажиры ожидают помощи. Корреспондент URA.RU отправил запрос в «Красную поляну». Ответ ожидается. Ранее на горнолыжном курорте «Газпром Поляна» под Сочи лавина сошла на горнолыжников. Под снегом находились шесть человек. На канатной дороге горного курорта «Красная поляна» в Сочи произошло столкновение пассажирских кабинок. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧП Сочи». «На канатной дороге, несколько минут назад произошло столкновение пассажирских кабинок», — говорится в сообщении. По данным канала, пассажиры ожидают помощи. Корреспондент URA.RU отправил запрос в «Красную поляну». Ответ ожидается. Ранее на горнолыжном курорте «Газпром Поляна» под Сочи лавина сошла на горнолыжников. Под снегом находились шесть человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям