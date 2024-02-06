Пассажиры ждут помощи после столкновения кабинок
На канатной дороге горного курорта «Красная поляна» в Сочи произошло столкновение пассажирских кабинок. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧП Сочи».
«На канатной дороге, несколько минут назад произошло столкновение пассажирских кабинок», — говорится в сообщении. По данным канала, пассажиры ожидают помощи.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в «Красную поляну». Ответ ожидается.
Ранее на горнолыжном курорте «Газпром Поляна» под Сочи лавина сошла на горнолыжников. Под снегом находились шесть человек.
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