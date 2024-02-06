Коммунальщики Сургута перешли в авральный режим работы после разноса главы

06 февраля 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Коммунальщики вынуждены работать без выходных из-за снегопадов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU После разноса главы Сургута Андрея Филатова из-за неубранного снега коммунальщики города начали работать без выходных. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «В этом году очень напряженная ситуация из-за снега. Глава проехался по городу с инспекцией и устроил разнос коммунальным службам города. Сказал, будете работать, пока не исправите ситуацию. После этого часть чиновников из хозблока работает практически без выходных. Коснулся такой режим работы и подрядчиков», — сообщил собеседник. О сложной ситуации с уборкой снега подтвердили и в департаменте городского хозяйства города. Глава департамента Мария Ванькова отметила, что за месяц удалось сократить количество жалоб от жителей и наладить работу по своевременной уборке снега. Между тем в администрации сообщили журналисту агентства, что работа в авральном режиме для чиновников не в новинку. «Если ситуация требует вмешательства специалистов мэрии, то приходится какое-то время поработать без выходных», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко уволил директора «Управляющей компании № 1» Ирину Мухаметзянову из-за уборки снега. Глава города дал ей месяц на приведение города в порядок, но поручение мэра не было исполнено. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После разноса главы Сургута Андрея Филатова из-за неубранного снега коммунальщики города начали работать без выходных. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «В этом году очень напряженная ситуация из-за снега. Глава проехался по городу с инспекцией и устроил разнос коммунальным службам города. Сказал, будете работать, пока не исправите ситуацию. После этого часть чиновников из хозблока работает практически без выходных. Коснулся такой режим работы и подрядчиков», — сообщил собеседник. О сложной ситуации с уборкой снега подтвердили и в департаменте городского хозяйства города. Глава департамента Мария Ванькова отметила, что за месяц удалось сократить количество жалоб от жителей и наладить работу по своевременной уборке снега. Между тем в администрации сообщили журналисту агентства, что работа в авральном режиме для чиновников не в новинку. «Если ситуация требует вмешательства специалистов мэрии, то приходится какое-то время поработать без выходных», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко уволил директора «Управляющей компании № 1» Ирину Мухаметзянову из-за уборки снега. Глава города дал ей месяц на приведение города в порядок, но поручение мэра не было исполнено.