Коммунальщики Сургута перешли в авральный режим работы после разноса главы

После разноса главы Сургута Андрея Филатова из-за неубранного снега коммунальщики города начали работать без выходных. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«В этом году очень напряженная ситуация из-за снега. Глава проехался по городу с инспекцией и устроил разнос коммунальным службам города. Сказал, будете работать, пока не исправите ситуацию. После этого часть чиновников из хозблока работает практически без выходных. Коснулся такой режим работы и подрядчиков», — сообщил собеседник.
О сложной ситуации с уборкой снега подтвердили и в департаменте городского хозяйства города. Глава департамента Мария Ванькова отметила, что за месяц удалось сократить количество жалоб от жителей и наладить работу по своевременной уборке снега. Между тем в администрации сообщили журналисту агентства, что работа в авральном режиме для чиновников не в новинку. «Если ситуация требует вмешательства специалистов мэрии, то приходится какое-то время поработать без выходных», — сообщили в администрации.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко уволил директора «Управляющей компании № 1» Ирину Мухаметзянову из-за уборки снега. Глава города дал ей месяц на приведение города в порядок, но поручение мэра не было исполнено.
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