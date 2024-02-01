Власти Нижневартовска уволили директора УК, провалившего поручение мэра. Инсайд

Мэр Нижневартовска отправил в отставку директора УК-1 из-за плохой уборки снега

02 февраля 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Директора УК-1 Нижневартовска отправили в отставку Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Нижневартовска (ХМАО) отправили в отставку директора муниципальной «Управляющей компании № 1» Ирину Мухаметзянову. Инсайдер в местном политическом истеблишменте рассказал, что УК-1 провалила поручение главы города Дмитрия Кощенко по уборке снега. «Мухаметзянову уволили за то, что она не справилась с поручением Кощенко по уборке и вывозу снега. Кроме того, к ней были другие претензии. Ее отправили в отставку с 1 февраля», — поделился инсайдер. По данным инсайдера, муж Мухаметзяновой работает главным инженером в частной УК. Это регулярно становилось поводом для конфликтов в местном коммунальном сообществе. В администрации Нижневартовска подтвердили отставку Мухаметзяновой. Новым директором УК стал Ринат Назмутдинов. В 2022 году он был в списках претендентов на звание «Почетный гражданин Нижневартовска». Назмутдинов более 40 лет работает в сфере ЖКХ, награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития РФ и другими наградами. Ранее URA.RU писало о том, что коммунальщики Нижневартовска не справились с поручением мэра. Жители опубликовали в соцсетях фото огромных сугробов, которые не вывезли УК с придомовых территорий.

Власти Нижневартовска (ХМАО) отправили в отставку директора муниципальной «Управляющей компании № 1» Ирину Мухаметзянову. Инсайдер в местном политическом истеблишменте рассказал, что УК-1 провалила поручение главы города Дмитрия Кощенко по уборке снега. «Мухаметзянову уволили за то, что она не справилась с поручением Кощенко по уборке и вывозу снега. Кроме того, к ней были другие претензии. Ее отправили в отставку с 1 февраля», — поделился инсайдер. По данным инсайдера, муж Мухаметзяновой работает главным инженером в частной УК. Это регулярно становилось поводом для конфликтов в местном коммунальном сообществе. В администрации Нижневартовска подтвердили отставку Мухаметзяновой. Новым директором УК стал Ринат Назмутдинов. В 2022 году он был в списках претендентов на звание «Почетный гражданин Нижневартовска». Назмутдинов более 40 лет работает в сфере ЖКХ, награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития РФ и другими наградами. Ранее URA.RU писало о том, что коммунальщики Нижневартовска не справились с поручением мэра. Жители опубликовали в соцсетях фото огромных сугробов, которые не вывезли УК с придомовых территорий.