Власти Нижневартовска (ХМАО) отправили в отставку директора муниципальной «Управляющей компании № 1» Ирину Мухаметзянову. Инсайдер в местном политическом истеблишменте рассказал, что УК-1 провалила поручение главы города Дмитрия Кощенко по уборке снега.
«Мухаметзянову уволили за то, что она не справилась с поручением Кощенко по уборке и вывозу снега. Кроме того, к ней были другие претензии. Ее отправили в отставку с 1 февраля», — поделился инсайдер.
По данным инсайдера, муж Мухаметзяновой работает главным инженером в частной УК. Это регулярно становилось поводом для конфликтов в местном коммунальном сообществе.
В администрации Нижневартовска подтвердили отставку Мухаметзяновой. Новым директором УК стал Ринат Назмутдинов. В 2022 году он был в списках претендентов на звание «Почетный гражданин Нижневартовска». Назмутдинов более 40 лет работает в сфере ЖКХ, награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития РФ и другими наградами.
Ранее URA.RU писало о том, что коммунальщики Нижневартовска не справились с поручением мэра. Жители опубликовали в соцсетях фото огромных сугробов, которые не вывезли УК с придомовых территорий.
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