01 февраля 2024

Власти Нижневартовска уволили директора УК, провалившего поручение мэра. Инсайд

Мэр Нижневартовска отправил в отставку директора УК-1 из-за плохой уборки снега
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Директора УК-1 Нижневартовска отправили в отставку Фото:

Власти Нижневартовска (ХМАО) отправили в отставку директора муниципальной «Управляющей компании № 1» Ирину Мухаметзянову. Инсайдер в местном политическом истеблишменте рассказал, что УК-1 провалила поручение главы города Дмитрия Кощенко по уборке снега.

«Мухаметзянову уволили за то, что она не справилась с поручением Кощенко по уборке и вывозу снега. Кроме того, к ней были другие претензии. Ее отправили в отставку с 1 февраля», — поделился инсайдер.

По данным инсайдера, муж Мухаметзяновой работает главным инженером в частной УК. Это регулярно становилось поводом для конфликтов в местном коммунальном сообществе.

В администрации Нижневартовска подтвердили отставку Мухаметзяновой. Новым директором УК стал Ринат Назмутдинов. В 2022 году он был в списках претендентов на звание «Почетный гражданин Нижневартовска». Назмутдинов более 40 лет работает в сфере ЖКХ, награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития РФ и другими наградами.

Ранее URA.RU писало о том, что коммунальщики Нижневартовска не справились с поручением мэра. Жители опубликовали в соцсетях фото огромных сугробов, которые не вывезли УК с придомовых территорий.

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Власти Нижневартовска (ХМАО) отправили в отставку директора муниципальной «Управляющей компании № 1» Ирину Мухаметзянову. Инсайдер в местном политическом истеблишменте рассказал, что УК-1 провалила поручение главы города Дмитрия Кощенко по уборке снега. «Мухаметзянову уволили за то, что она не справилась с поручением Кощенко по уборке и вывозу снега. Кроме того, к ней были другие претензии. Ее отправили в отставку с 1 февраля», — поделился инсайдер. По данным инсайдера, муж Мухаметзяновой работает главным инженером в частной УК. Это регулярно становилось поводом для конфликтов в местном коммунальном сообществе. В администрации Нижневартовска подтвердили отставку Мухаметзяновой. Новым директором УК стал Ринат Назмутдинов. В 2022 году он был в списках претендентов на звание «Почетный гражданин Нижневартовска». Назмутдинов более 40 лет работает в сфере ЖКХ, награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития РФ и другими наградами. Ранее URA.RU писало о том, что коммунальщики Нижневартовска не справились с поручением мэра. Жители опубликовали в соцсетях фото огромных сугробов, которые не вывезли УК с придомовых территорий.
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