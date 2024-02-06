В центры соцобслуживания ЯНАО поступили новые автомобили и оборудование

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Граффити. Курган, социальное такси, граффити
В новых спецавто ЯНАО есть электроподъемный механизм, дополнительные поручни и фиксаторы Фото:

В центры социального обслуживания населения Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надымского, Тазовского и Пуровского районов поступили новые специализированные автомобили и оборудование для реабилитации. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО.

«В центры соцобслуживания поступили новые автомобили и оборудование. В регионе совершенствуются возможности социальной реабилитации детей и взрослых. Новое оборудование закупили в организации соцобслуживания Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надымского, Тазовского и Пуровского районов», — написано на сайте ведомства.

Так в центрах соцобслуживания ЯНАО появились новые специализированные автомобили, в которых предусмотрены условия для людей с ограниченными возможностями: электроподъемный механизм, дополнительные поручни и фиксаторы. Также стали доступны система биологической обратной связи BrainBit, имитатор подошвенной опорной нагрузки «Корвит», стабилотренажер, ландшафтный стол и интерактивный логопедический модуль.

В селе Аксарка Приуральского района (ЯНАО) построили новое медицинское учреждение. Туда уже завезли новое оборудование и мебель для приемных и кабинетов.

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В центры социального обслуживания населения Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надымского, Тазовского и Пуровского районов поступили новые специализированные автомобили и оборудование для реабилитации. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО. «В центры соцобслуживания поступили новые автомобили и оборудование. В регионе совершенствуются возможности социальной реабилитации детей и взрослых. Новое оборудование закупили в организации соцобслуживания Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надымского, Тазовского и Пуровского районов», — написано на сайте ведомства. Так в центрах соцобслуживания ЯНАО появились новые специализированные автомобили, в которых предусмотрены условия для людей с ограниченными возможностями: электроподъемный механизм, дополнительные поручни и фиксаторы. Также стали доступны система биологической обратной связи BrainBit, имитатор подошвенной опорной нагрузки «Корвит», стабилотренажер, ландшафтный стол и интерактивный логопедический модуль. В селе Аксарка Приуральского района (ЯНАО) построили новое медицинское учреждение. Туда уже завезли новое оборудование и мебель для приемных и кабинетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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