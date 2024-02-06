06 февраля 2024

В Свердловской области 17-летнего парня ударили ножом из-за девушки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, штык нож
Студент техникума нанес школьнику не менее четырех ударов ножом (архивное фото) Фото:

В Асбесте (Свердловская область) между двумя парнями из-за девушки произошла драка, которая закончилась поножовщиной. В результате 17-летний школьник получил тяжелое ножевое ранение. Информация об этом появилась в СМИ.

«Тяжелое ножевое ранение получил 17-летний ученик одной из школ Асбеста. Ранение ему нанес студент местного политехникума. Юноши повздорили из-за девушки», — пишет telegram-канал «Сапа». Пострадавшего экстренно госпитализировали, сказано в тексте.

По сообщению, пострадавший школьник якобы первым стал наносить удары своему оппоненту, что привело к началу обоюдной драки. В ходе стычки студент техникума, как утверждается, достал нож и, атакуя сзади, нанес не менее четырех ударов своему противнику.

Отмечается, что подозреваемого задержали в этот же день. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Асбесте (Свердловская область) между двумя парнями из-за девушки произошла драка, которая закончилась поножовщиной. В результате 17-летний школьник получил тяжелое ножевое ранение. Информация об этом появилась в СМИ. «Тяжелое ножевое ранение получил 17-летний ученик одной из школ Асбеста. Ранение ему нанес студент местного политехникума. Юноши повздорили из-за девушки», — пишет telegram-канал «Сапа». Пострадавшего экстренно госпитализировали, сказано в тексте. По сообщению, пострадавший школьник якобы первым стал наносить удары своему оппоненту, что привело к началу обоюдной драки. В ходе стычки студент техникума, как утверждается, достал нож и, атакуя сзади, нанес не менее четырех ударов своему противнику. Отмечается, что подозреваемого задержали в этот же день. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...