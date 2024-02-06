Происшествия Криминал В Свердловской области 17-летнего парня ударили ножом из-за девушки 06 февраля 2024 в 23:09 Размер текста - 17 + Студент техникума нанес школьнику не менее четырех ударов ножом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Асбесте (Свердловская область) между двумя парнями из-за девушки произошла драка, которая закончилась поножовщиной. В результате 17-летний школьник получил тяжелое ножевое ранение. Информация об этом появилась в СМИ. «Тяжелое ножевое ранение получил 17-летний ученик одной из школ Асбеста. Ранение ему нанес студент местного политехникума. Юноши повздорили из-за девушки», — пишет telegram-канал «Сапа». Пострадавшего экстренно госпитализировали, сказано в тексте. По сообщению, пострадавший школьник якобы первым стал наносить удары своему оппоненту, что привело к началу обоюдной драки. В ходе стычки студент техникума, как утверждается, достал нож и, атакуя сзади, нанес не менее четырех ударов своему противнику. Отмечается, что подозреваемого задержали в этот же день. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается. В Асбесте (Свердловская область) между двумя парнями из-за девушки произошла драка, которая закончилась поножовщиной. В результате 17-летний школьник получил тяжелое ножевое ранение. Информация об этом появилась в СМИ. «Тяжелое ножевое ранение получил 17-летний ученик одной из школ Асбеста. Ранение ему нанес студент местного политехникума. Юноши повздорили из-за девушки», — пишет telegram-канал «Сапа». Пострадавшего экстренно госпитализировали, сказано в тексте. По сообщению, пострадавший школьник якобы первым стал наносить удары своему оппоненту, что привело к началу обоюдной драки. В ходе стычки студент техникума, как утверждается, достал нож и, атакуя сзади, нанес не менее четырех ударов своему противнику. Отмечается, что подозреваемого задержали в этот же день. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям