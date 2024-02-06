В Свердловской области 17-летнего парня ударили ножом из-за девушки

В Асбесте (Свердловская область) между двумя парнями из-за девушки произошла драка, которая закончилась поножовщиной. В результате 17-летний школьник получил тяжелое ножевое ранение. Информация об этом появилась в СМИ.
«Тяжелое ножевое ранение получил 17-летний ученик одной из школ Асбеста. Ранение ему нанес студент местного политехникума. Юноши повздорили из-за девушки», — пишет telegram-канал «Сапа». Пострадавшего экстренно госпитализировали, сказано в тексте.
По сообщению, пострадавший школьник якобы первым стал наносить удары своему оппоненту, что привело к началу обоюдной драки. В ходе стычки студент техникума, как утверждается, достал нож и, атакуя сзади, нанес не менее четырех ударов своему противнику.
Отмечается, что подозреваемого задержали в этот же день. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.
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