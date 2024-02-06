YouTube без объяснения причин заблокировал ГТРК «Регион-Тюмень»

YouTube без объяснения причин заблокировал около 40 каналов российских региональных ГТРК
Государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ГТРК) «Регион-Тюмень» теперь нельзя посмотреть на YouTube. Канал заблокировали без объяснения причин.
«Этот канал недоступен», — написано на видеохостинге. Причины не объясняются.
Аналогичным образом заблокировано около 40 каналов региональных ГТРК. URA.RU отправило запрос в пресс-службу YouTube. Ответ ожидается.
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