06 февраля 2024

YouTube без объяснения причин заблокировал ГТРК «Регион-Тюмень»

© Служба новостей «URA.RU»
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YouTube без объяснения причин заблокировал около 40 каналов российских региональных ГТРК Фото:

Государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ГТРК) «Регион-Тюмень» теперь нельзя посмотреть на YouTube. Канал заблокировали без объяснения причин.

«Этот канал недоступен», — написано на видеохостинге. Причины не объясняются.

Аналогичным образом заблокировано около 40 каналов региональных ГТРК. URA.RU отправило запрос в пресс-службу YouTube. Ответ ожидается.

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Государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ГТРК) «Регион-Тюмень» теперь нельзя посмотреть на YouTube. Канал заблокировали без объяснения причин. «Этот канал недоступен», — написано на видеохостинге. Причины не объясняются. Аналогичным образом заблокировано около 40 каналов региональных ГТРК. URA.RU отправило запрос в пресс-службу YouTube. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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