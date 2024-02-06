06 февраля 2024

Студенческое общежитие в Москве закрыли из-за вспышки кори

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Учеба будет проходить в онлайн-формате до 12 февраля Фото:

В кампусе Российского технологического университета МИРЭА на проспекте Вернадского в Москве на несколько дней перешли на дистанционное обучение из-за случая кори у студента. Об этом заявили в пресс-службе университета.

«В целях проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий [в связи с] регистрацией случая кори у студента РТУ МИРЭА в кампусе по адресу: проспект Вернадского, 78, занятия 9, 10 и 12 февраля будут проводиться в дистанционном формате», — говорится в сообщении, передает РБК. С 13 февраля в университете возобновятся очные занятия, сказано в тексте.

Ранее карантин из-за кори объявили в московских учебных заведениях РУДН и РГУ имени Косыгина. Там на дистанционное обучение перешли до 8 февраля. Такие меры были предприняты из-за того, что у большинства студентов и преподавателей нет прививок.

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В кампусе Российского технологического университета МИРЭА на проспекте Вернадского в Москве на несколько дней перешли на дистанционное обучение из-за случая кори у студента. Об этом заявили в пресс-службе университета. «В целях проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий [в связи с] регистрацией случая кори у студента РТУ МИРЭА в кампусе по адресу: проспект Вернадского, 78, занятия 9, 10 и 12 февраля будут проводиться в дистанционном формате», — говорится в сообщении, передает РБК. С 13 февраля в университете возобновятся очные занятия, сказано в тексте. Ранее карантин из-за кори объявили в московских учебных заведениях РУДН и РГУ имени Косыгина. Там на дистанционное обучение перешли до 8 февраля. Такие меры были предприняты из-за того, что у большинства студентов и преподавателей нет прививок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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