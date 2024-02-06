В кампусе Российского технологического университета МИРЭА на проспекте Вернадского в Москве на несколько дней перешли на дистанционное обучение из-за случая кори у студента. Об этом заявили в пресс-службе университета.
«В целях проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий [в связи с] регистрацией случая кори у студента РТУ МИРЭА в кампусе по адресу: проспект Вернадского, 78, занятия 9, 10 и 12 февраля будут проводиться в дистанционном формате», — говорится в сообщении,
Ранее карантин из-за кори объявили в московских учебных заведениях РУДН и РГУ имени Косыгина. Там на дистанционное обучение перешли до 8 февраля. Такие меры были предприняты из-за того, что у большинства студентов и преподавателей нет прививок.
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