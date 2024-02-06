Как узнать, когда появится полная версия интервью Карлсона с Путиным

На сайте Карлсона предлагают получить уведомление об интервью с Путиным

07 февраля 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

Видео интервью с Путиным появится на сайте Карлсона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Анонс интервью с президентом РФ Владимиром Путиным появился на официальном сайте американского журналиста Такера Карлсона. «Узнай первым! Получите уведомление, когда будет опубликовано интервью Такера с Владимиром Путиным», — написано в сообщении. Текст можно увидеть при входе на сайт. Здесь же предлагается оставить адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, когда интервью с российским лидеров будет опубликовано. Карлсон прибыл в Москву, чтобы провести интервью с Путиным. Он также планирует разместить видео разговора с российским президентом в соцсети Х. По его словам, американский бизнесмен Илон Маск обещал не блокировать это интервью. Интервью с Путиным выйдет на официальном сайте Такера Карлсона Официальный сайт Такера Карлсона

Анонс интервью с президентом РФ Владимиром Путиным появился на официальном сайте американского журналиста Такера Карлсона. «Узнай первым! Получите уведомление, когда будет опубликовано интервью Такера с Владимиром Путиным», — написано в сообщении. Текст можно увидеть при входе на сайт. Здесь же предлагается оставить адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, когда интервью с российским лидеров будет опубликовано. Карлсон прибыл в Москву, чтобы провести интервью с Путиным. Он также планирует разместить видео разговора с российским президентом в соцсети Х. По его словам, американский бизнесмен Илон Маск обещал не блокировать это интервью.