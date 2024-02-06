06 февраля 2024

Как узнать, когда появится полная версия интервью Карлсона с Путиным

На сайте Карлсона предлагают получить уведомление об интервью с Путиным
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Видео интервью с Путиным появится на сайте Карлсона Фото:

Анонс интервью с президентом РФ Владимиром Путиным появился на официальном сайте американского журналиста Такера Карлсона.

«Узнай первым! Получите уведомление, когда будет опубликовано интервью Такера с Владимиром Путиным», — написано в сообщении. Текст можно увидеть при входе на сайт. Здесь же предлагается оставить адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, когда интервью с российским лидеров будет опубликовано.

Карлсон прибыл в Москву, чтобы провести интервью с Путиным. Он также планирует разместить видео разговора с российским президентом в соцсети Х. По его словам, американский бизнесмен Илон Маск обещал не блокировать это интервью.

Интервью с Путиным выйдет на официальном сайте Такера Карлсона
Интервью с Путиным выйдет на официальном сайте Такера Карлсона

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Анонс интервью с президентом РФ Владимиром Путиным появился на официальном сайте американского журналиста Такера Карлсона. «Узнай первым! Получите уведомление, когда будет опубликовано интервью Такера с Владимиром Путиным», — написано в сообщении. Текст можно увидеть при входе на сайт. Здесь же предлагается оставить адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, когда интервью с российским лидеров будет опубликовано. Карлсон прибыл в Москву, чтобы провести интервью с Путиным. Он также планирует разместить видео разговора с российским президентом в соцсети Х. По его словам, американский бизнесмен Илон Маск обещал не блокировать это интервью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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