Оборону Камчатки усилят подводными «черными дырами»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, подводная лодка, подлодка, субмарина,  stock
Самая бесшумная подлодка прибыла на Камчатку Фото:

На Камчатку прибыла первая дизельная субмарина проекта 636.3. Эта подводная лодка настолько бесшумна и незаметная для надводных и подводных сил противника, что получила прозвище «черная дыра». После проведения учений, таких «черных дыр» прибудет больше — они нужны для усиления обороны Камчатки, сообщили в Минобороны.

«Сейчас они изучают акваторию. … В перспективе, возможно, они будут там базироваться на постоянной основе», — рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков «Известиям». Подлодками будет усилена оборона Камчатки, первая «черная дыра» уже прибыла туда, сообщили их источники в Минобороны.

Главной задачей подводных лодок станет обеспечение развертывания стратегических подводных ракетоносцев и их выхода в море, рассказал Болтенков. Сейчас вопрос стоит лишь в том, ка они себя покажут в сложных гидрометеорологических условиях Камчатки.

Швеция начнет строить две новые подводные лодки, чтобы обезопасить морские границы НАТО и противодействовать России. Их спустят на воду в 2027 и 2028 годах, передает телеканал 360.

Обновлено в 06:12:

URA.RU отправило запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Камчатку прибыла первая дизельная субмарина проекта 636.3. Эта подводная лодка настолько бесшумна и незаметная для надводных и подводных сил противника, что получила прозвище «черная дыра». После проведения учений, таких «черных дыр» прибудет больше — они нужны для усиления обороны Камчатки, сообщили в Минобороны. «Сейчас они изучают акваторию. … В перспективе, возможно, они будут там базироваться на постоянной основе», — рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков «Известиям». Подлодками будет усилена оборона Камчатки, первая «черная дыра» уже прибыла туда, сообщили их источники в Минобороны. Главной задачей подводных лодок станет обеспечение развертывания стратегических подводных ракетоносцев и их выхода в море, рассказал Болтенков. Сейчас вопрос стоит лишь в том, ка они себя покажут в сложных гидрометеорологических условиях Камчатки. Швеция начнет строить две новые подводные лодки, чтобы обезопасить морские границы НАТО и противодействовать России. Их спустят на воду в 2027 и 2028 годах, передает телеканал 360. Обновлено в 06:12: URA.RU отправило запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...