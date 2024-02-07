Оборону Камчатки усилят подводными «черными дырами»

07 февраля 2024 в 05:22 Размер текста - 17 +

Самая бесшумная подлодка прибыла на Камчатку Фото: NIDS/NATO Multimedia Library На Камчатку прибыла первая дизельная субмарина проекта 636.3. Эта подводная лодка настолько бесшумна и незаметная для надводных и подводных сил противника, что получила прозвище «черная дыра». После проведения учений, таких «черных дыр» прибудет больше — они нужны для усиления обороны Камчатки, сообщили в Минобороны. «Сейчас они изучают акваторию. … В перспективе, возможно, они будут там базироваться на постоянной основе», — рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков «Известиям». Подлодками будет усилена оборона Камчатки, первая «черная дыра» уже прибыла туда, сообщили их источники в Минобороны. Главной задачей подводных лодок станет обеспечение развертывания стратегических подводных ракетоносцев и их выхода в море, рассказал Болтенков. Сейчас вопрос стоит лишь в том, ка они себя покажут в сложных гидрометеорологических условиях Камчатки. Швеция начнет строить две новые подводные лодки, чтобы обезопасить морские границы НАТО и противодействовать России. Их спустят на воду в 2027 и 2028 годах, передает телеканал 360. Обновлено в 06:12: URA.RU отправило запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.

На Камчатку прибыла первая дизельная субмарина проекта 636.3. Эта подводная лодка настолько бесшумна и незаметная для надводных и подводных сил противника, что получила прозвище «черная дыра». После проведения учений, таких «черных дыр» прибудет больше — они нужны для усиления обороны Камчатки, сообщили в Минобороны. «Сейчас они изучают акваторию. … В перспективе, возможно, они будут там базироваться на постоянной основе», — рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков «Известиям». Подлодками будет усилена оборона Камчатки, первая «черная дыра» уже прибыла туда, сообщили их источники в Минобороны. Главной задачей подводных лодок станет обеспечение развертывания стратегических подводных ракетоносцев и их выхода в море, рассказал Болтенков. Сейчас вопрос стоит лишь в том, ка они себя покажут в сложных гидрометеорологических условиях Камчатки. Швеция начнет строить две новые подводные лодки, чтобы обезопасить морские границы НАТО и противодействовать России. Их спустят на воду в 2027 и 2028 годах, передает телеканал 360. Обновлено в 06:12: URA.RU отправило запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.