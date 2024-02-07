Япония обратилась к России из-за застрявших во льдах косаток

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, россия, япония, флаг,  stock
Япония поддерживает контакты с РФ из-за косаток, угодивших в ледяную ловушку Фото:

Япония находится на связи с Россией из-за краснокнижных косаток, застрявших во льдах в тихоокеанских водах. Об этом сообщил генсек японского правительства Есимаса Хаяси.

«По этому вопросу мы находимся на связи с Россией», — заявил Есимаса Хаяси. Его слова передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что Токио продолжает следить за ситуацией.

Ранее сообщалось о косатках, попавших в ледяную ловушку при попытке найти пропитание, передает телеканал 360. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Японии достаточно ресурсов, чтобы освободить китов из плена, передает Общественное телевидение России. Позже японский чиновник из Раусу предположил, что косатки уже могли спастись, сообщает MK.RU.

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Япония находится на связи с Россией из-за краснокнижных косаток, застрявших во льдах в тихоокеанских водах. Об этом сообщил генсек японского правительства Есимаса Хаяси. «По этому вопросу мы находимся на связи с Россией», — заявил Есимаса Хаяси. Его слова передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что Токио продолжает следить за ситуацией. Ранее сообщалось о косатках, попавших в ледяную ловушку при попытке найти пропитание, передает телеканал 360. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Японии достаточно ресурсов, чтобы освободить китов из плена, передает Общественное телевидение России. Позже японский чиновник из Раусу предположил, что косатки уже могли спастись, сообщает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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