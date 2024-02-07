Shot: в Иркутске десятиклассник напал на школу с оружием

07 февраля 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

Подросток заявился в школу с оружием и начал им угрожать, передает Shot Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Иркутске десятиклассник с пистолетом заявился в чужую школу и начал угрожать ученикам оружием, заставляя их встать на колени Об этом сообщает Shot. «В школу №14 Иркутска смогли проникнуть три парня, которые там не учатся. Один из подростков на пороге демонстративно снял кофту и показал пистолет за поясом, после чего проорал: „Всем на колени!“», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что нарушителя смогли успокоить и вывести его же друзья. Подросток сам в школу не ходит, учится дистанционно. Кроме того, он состоит на учете по делам несовершеннолетних. На родителей школьника составили протокол. При этом сам пистолет, которым угрожал школьник, не нашли. URA.RU подало запрос в МВД по Иркутской области. Ответ ожидается.

В Иркутске десятиклассник с пистолетом заявился в чужую школу и начал угрожать ученикам оружием, заставляя их встать на колени Об этом сообщает Shot. «В школу №14 Иркутска смогли проникнуть три парня, которые там не учатся. Один из подростков на пороге демонстративно снял кофту и показал пистолет за поясом, после чего проорал: „Всем на колени!“», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что нарушителя смогли успокоить и вывести его же друзья. Подросток сам в школу не ходит, учится дистанционно. Кроме того, он состоит на учете по делам несовершеннолетних. На родителей школьника составили протокол. При этом сам пистолет, которым угрожал школьник, не нашли. URA.RU подало запрос в МВД по Иркутской области. Ответ ожидается.