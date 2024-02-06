06 февраля 2024

Власти ХМАО начали чистку промышленного блока правительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство ХМАО покинул куратор мегапроекта Нягани Дмитрий Киселев Фото:

Власти ХМАО начали чистку промышленного блока окружного правительства. В отставку отправлен директор управляющей компании «Промышленные парки Югры» Дмитрий Киселев, курировавший мегапроект по строительству особой экономической зоны в Нягани. На официальной странице УК указано, что его сменил Александр Ермолин.

«Киселев покинул пост директора УК „Промышленные парки Югры“, курирующей мегапроект по возведению особой экономической зоны в Нягани. Его сменил Ермолин, возглавлявший АО „Полярный кварц“. Он считается ставленником вице-губернатора Сергея Черняева, который полгода назад вернулся в Югру из ЯНАО и реанимировал проект по добыче и продаже кварца в округе», — сообщает инсайдер.

В открытых источниках указано, что Ермолин возглавлял «Полярный кварц» с 2021 года. Киселев не ответил на звонки и сообщения журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало о планируемом увольнении Киселева. Инсайд агентства подтвердился.

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Власти ХМАО начали чистку промышленного блока окружного правительства. В отставку отправлен директор управляющей компании «Промышленные парки Югры» Дмитрий Киселев, курировавший мегапроект по строительству особой экономической зоны в Нягани. На официальной странице УК указано, что его сменил Александр Ермолин. «Киселев покинул пост директора УК „Промышленные парки Югры“, курирующей мегапроект по возведению особой экономической зоны в Нягани. Его сменил Ермолин, возглавлявший АО „Полярный кварц“. Он считается ставленником вице-губернатора Сергея Черняева, который полгода назад вернулся в Югру из ЯНАО и реанимировал проект по добыче и продаже кварца в округе», — сообщает инсайдер. В открытых источниках указано, что Ермолин возглавлял «Полярный кварц» с 2021 года. Киселев не ответил на звонки и сообщения журналиста агентства. Ранее URA.RU писало о планируемом увольнении Киселева. Инсайд агентства подтвердился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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