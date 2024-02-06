Власти ХМАО начали чистку промышленного блока правительства

Власти ХМАО начали чистку промышленного блока окружного правительства. В отставку отправлен директор управляющей компании «Промышленные парки Югры» Дмитрий Киселев, курировавший мегапроект по строительству особой экономической зоны в Нягани. На официальной странице УК указано, что его сменил Александр Ермолин.
«Киселев покинул пост директора УК „Промышленные парки Югры“, курирующей мегапроект по возведению особой экономической зоны в Нягани. Его сменил Ермолин, возглавлявший АО „Полярный кварц“. Он считается ставленником вице-губернатора Сергея Черняева, который полгода назад вернулся в Югру из ЯНАО и реанимировал проект по добыче и продаже кварца в округе», — сообщает инсайдер.
В открытых источниках указано, что Ермолин возглавлял «Полярный кварц» с 2021 года. Киселев не ответил на звонки и сообщения журналиста агентства.
Ранее URA.RU писало о планируемом увольнении Киселева. Инсайд агентства подтвердился.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.