На участке трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе Челябинской области утром 7 февраля женщина за рулем «Лада Веста» в условиях снегопада выехала в лоб фуре. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области, в результате она получила травмы и была госпитализирована.
«Водитель, управляя автомобилем „Лада Веста“, по предварительным данным, в условиях снегопада, при выполнении обгона выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с фурой Scania с полуприцепом. В результате ДТП водитель легковушки получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.
Судя по фото «Лады», удар был сильный. У машины замяло капот и крышу. Она не подлежит восстановлению. Несмотря на это, водителю удалось выжить. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД,
В госавтоинспекции вновь попросили водителей соблюдать правила дорожного движения. Также водителям напомнили учитывать погодные условия при намерении отправиться в путь.
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