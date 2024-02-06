06 февраля 2024

Челябинка на «Ладе» в снегопад попала под фуру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Легковушка попала под фуру при выполнении обгона Фото:

На участке трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе Челябинской области утром 7 февраля женщина за рулем «Лада Веста» в условиях снегопада выехала в лоб фуре. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области, в результате она получила травмы и была госпитализирована.

«Водитель, управляя автомобилем „Лада Веста“, по предварительным данным, в условиях снегопада, при выполнении обгона выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с фурой Scania с полуприцепом. В результате ДТП водитель легковушки получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

Судя по фото «Лады», удар был сильный. У машины замяло капот и крышу. Она не подлежит восстановлению. Несмотря на это, водителю удалось выжить. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД,

В госавтоинспекции вновь попросили водителей соблюдать правила дорожного движения. Также водителям напомнили учитывать погодные условия при намерении отправиться в путь.

В результате ДТП легковушка превратилась в груду металла
В результате ДТП легковушка превратилась в груду металла
Фото:

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На участке трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе Челябинской области утром 7 февраля женщина за рулем «Лада Веста» в условиях снегопада выехала в лоб фуре. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области, в результате она получила травмы и была госпитализирована. «Водитель, управляя автомобилем „Лада Веста“, по предварительным данным, в условиях снегопада, при выполнении обгона выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с фурой Scania с полуприцепом. В результате ДТП водитель легковушки получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. Судя по фото «Лады», удар был сильный. У машины замяло капот и крышу. Она не подлежит восстановлению. Несмотря на это, водителю удалось выжить. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД, В госавтоинспекции вновь попросили водителей соблюдать правила дорожного движения. Также водителям напомнили учитывать погодные условия при намерении отправиться в путь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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