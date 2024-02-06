06 февраля 2024

Экс-глава УКС Кургана Минин заявил, что оборудование за которое его хотят судить, установлено

В школе Кургана установили оборудование, из-за которого возбудили уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Минина Игоря. Курган , игорь минин
Минин заявил, что оборудование, из-за которого его хотят судить, установлено в школе Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело по строительству самой большой школы в Кургане

Бывший руководитель курганского управления капстроительства Игорь Минин заявил, что оборудование, из-за которого на его хотят судить, уже передано на объект в самую большую школу города. Соответствующая информация прозвучала на заседании суда, передает корреспондент URA.RU.

«В настоящее время все технологическое оборудование, которое необходимо для вентиляции, уже передано в монтаж. В протоколе указано, что техника поставлена не была, однако еще в сентябре ее завезли на объект», — рассказал на суде Минин.

Экс-руководитель УКС пояснил, что на сегодняшний день монтаж завершен в полном объеме. Отмечается, что условия согласно договору между подрядчиком и заказчиком были полностью выполнены. В материалы дела отчеты о проведенной работе были предоставлены. Минин также рассказал, что следователи проверяли факт приобретения необходимых для строительства оборудования и материалов. Бывший руководитель рассказал, что на все проверки он также приезжал и не препятствовал расследованию.

Руководителя УКС Игоря Минина арестовали после проверок на стойке самой большой школы в Кургане. Следственные органы подозревают Минина в злоупотреблении полномочиями при поставке материалов в 2021 году, что нанесло ущерб в размере 4,4 миллионов рублей. Тогда бывший руководитель управления капстроительства утверждал, что недостающие материалы в итоге были поставлены спустя два года.

Ранее URA.RU писало, что Курганский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию защиты экс-главы УКС Минина. Чиновника оставили в СИЗО.

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Бывший руководитель курганского управления капстроительства Игорь Минин заявил, что оборудование, из-за которого на его хотят судить, уже передано на объект в самую большую школу города. Соответствующая информация прозвучала на заседании суда, передает корреспондент URA.RU. «В настоящее время все технологическое оборудование, которое необходимо для вентиляции, уже передано в монтаж. В протоколе указано, что техника поставлена не была, однако еще в сентябре ее завезли на объект», — рассказал на суде Минин. Экс-руководитель УКС пояснил, что на сегодняшний день монтаж завершен в полном объеме. Отмечается, что условия согласно договору между подрядчиком и заказчиком были полностью выполнены. В материалы дела отчеты о проведенной работе были предоставлены. Минин также рассказал, что следователи проверяли факт приобретения необходимых для строительства оборудования и материалов. Бывший руководитель рассказал, что на все проверки он также приезжал и не препятствовал расследованию. Руководителя УКС Игоря Минина арестовали после проверок на стойке самой большой школы в Кургане. Следственные органы подозревают Минина в злоупотреблении полномочиями при поставке материалов в 2021 году, что нанесло ущерб в размере 4,4 миллионов рублей. Тогда бывший руководитель управления капстроительства утверждал, что недостающие материалы в итоге были поставлены спустя два года. Ранее URA.RU писало, что Курганский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию защиты экс-главы УКС Минина. Чиновника оставили в СИЗО.
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