Экс-глава УКС Кургана Минин заявил, что оборудование за которое его хотят судить, установлено

В школе Кургана установили оборудование, из-за которого возбудили уголовное дело

07 февраля 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Минин заявил, что оборудование, из-за которого его хотят судить, установлено в школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело по строительству самой большой школы в Кургане Бывший руководитель курганского управления капстроительства Игорь Минин заявил, что оборудование, из-за которого на его хотят судить, уже передано на объект в самую большую школу города. Соответствующая информация прозвучала на заседании суда, передает корреспондент URA.RU. «В настоящее время все технологическое оборудование, которое необходимо для вентиляции, уже передано в монтаж. В протоколе указано, что техника поставлена не была, однако еще в сентябре ее завезли на объект», — рассказал на суде Минин. Экс-руководитель УКС пояснил, что на сегодняшний день монтаж завершен в полном объеме. Отмечается, что условия согласно договору между подрядчиком и заказчиком были полностью выполнены. В материалы дела отчеты о проведенной работе были предоставлены. Минин также рассказал, что следователи проверяли факт приобретения необходимых для строительства оборудования и материалов. Бывший руководитель рассказал, что на все проверки он также приезжал и не препятствовал расследованию. Руководителя УКС Игоря Минина арестовали после проверок на стойке самой большой школы в Кургане. Следственные органы подозревают Минина в злоупотреблении полномочиями при поставке материалов в 2021 году, что нанесло ущерб в размере 4,4 миллионов рублей. Тогда бывший руководитель управления капстроительства утверждал, что недостающие материалы в итоге были поставлены спустя два года. Ранее URA.RU писало, что Курганский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию защиты экс-главы УКС Минина. Чиновника оставили в СИЗО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший руководитель курганского управления капстроительства Игорь Минин заявил, что оборудование, из-за которого на его хотят судить, уже передано на объект в самую большую школу города. Соответствующая информация прозвучала на заседании суда, передает корреспондент URA.RU. «В настоящее время все технологическое оборудование, которое необходимо для вентиляции, уже передано в монтаж. В протоколе указано, что техника поставлена не была, однако еще в сентябре ее завезли на объект», — рассказал на суде Минин. Экс-руководитель УКС пояснил, что на сегодняшний день монтаж завершен в полном объеме. Отмечается, что условия согласно договору между подрядчиком и заказчиком были полностью выполнены. В материалы дела отчеты о проведенной работе были предоставлены. Минин также рассказал, что следователи проверяли факт приобретения необходимых для строительства оборудования и материалов. Бывший руководитель рассказал, что на все проверки он также приезжал и не препятствовал расследованию. Руководителя УКС Игоря Минина арестовали после проверок на стойке самой большой школы в Кургане. Следственные органы подозревают Минина в злоупотреблении полномочиями при поставке материалов в 2021 году, что нанесло ущерб в размере 4,4 миллионов рублей. Тогда бывший руководитель управления капстроительства утверждал, что недостающие материалы в итоге были поставлены спустя два года. Ранее URA.RU писало, что Курганский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию защиты экс-главы УКС Минина. Чиновника оставили в СИЗО.