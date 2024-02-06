Адвокаты экс-главы УКС Кургана Минина пытались освободить подзащитного из СИЗО

07 февраля 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Защита экс главы УКС Минина будет просить отменить решение о продлении пребывания под стражей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело по строительству самой большой школы в Кургане Курганский суд оставил экс-главу УКС Игоря Минина в СИЗО после рассмотрения апелляции адвокатов чиновника. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала заседания Курганского областного суда. Ранее суд уже постановил оставить Минина под стражей еще на месяц и 10 дней, то есть до начала марта 2024 года. «Суд постановил, меру пресечения в отношении Игоря Минина оставить без изменения. Апелляционную жалобу стороны защиты оставить без удовлетворения», — озвучил решение судья. Защита экс-главы УКС Минина настаивала на другой мере пресечения в виде подписки о невыезде. Сторона защиты также отчиталась, что с момента ареста бывшего руководителям УКС с ним провели одно следственное действие — изъяли образцы подписей. По их мнению, это не может считаться доказательством вины Минина. На заседании также прозвучало, что расследование планируется завершить в марте 2024 года. Отмечается, что должностные лицы из мэрии и правительства не будут привлечены к делу. Директора управления капитального строительства Игоря Минина арестовали после проверок на стойке самой большой школы в Кургане. Следственные органы подозревают Минина в злоупотреблении полномочиями при поставке материалов в 2021 году с нанесением ущерба в размере 4,4 миллионов рублей. Тогда бывший руководитель ведомства утверждал, что недостающие материалы в итоге были поставлены спустя два года. Ранее URA.RU писало, что от арестованного экс-руководителя курганского УКС Игоря Минина требуют показания на вышестоящих чиновников. Также следствие якобы намеренно скрыло от суда акты передачи материалов для строящейся школы, которые вменяют в вину бывшему руководителю ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский суд оставил экс-главу УКС Игоря Минина в СИЗО после рассмотрения апелляции адвокатов чиновника. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала заседания Курганского областного суда. Ранее суд уже постановил оставить Минина под стражей еще на месяц и 10 дней, то есть до начала марта 2024 года. «Суд постановил, меру пресечения в отношении Игоря Минина оставить без изменения. Апелляционную жалобу стороны защиты оставить без удовлетворения», — озвучил решение судья. Защита экс-главы УКС Минина настаивала на другой мере пресечения в виде подписки о невыезде. Сторона защиты также отчиталась, что с момента ареста бывшего руководителям УКС с ним провели одно следственное действие — изъяли образцы подписей. По их мнению, это не может считаться доказательством вины Минина. На заседании также прозвучало, что расследование планируется завершить в марте 2024 года. Отмечается, что должностные лицы из мэрии и правительства не будут привлечены к делу. Директора управления капитального строительства Игоря Минина арестовали после проверок на стойке самой большой школы в Кургане. Следственные органы подозревают Минина в злоупотреблении полномочиями при поставке материалов в 2021 году с нанесением ущерба в размере 4,4 миллионов рублей. Тогда бывший руководитель ведомства утверждал, что недостающие материалы в итоге были поставлены спустя два года. Ранее URA.RU писало, что от арестованного экс-руководителя курганского УКС Игоря Минина требуют показания на вышестоящих чиновников. Также следствие якобы намеренно скрыло от суда акты передачи материалов для строящейся школы, которые вменяют в вину бывшему руководителю ведомства.