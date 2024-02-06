Глава района ЯНАО связал все праздники года с главным событием

Глава Красноселькупского района (ЯНАО) Юрий Фишер связал праздники 80-летием муниципалитета, которое отметят в августе. Об этом 7 февраля мэр сообщил в своих социальных сетях.
«В августе мы отметим 80-летие! Особенным постараемся сделать этот год с самого начала. Любимые праздники: День оленевода, День рыбака и сам День рождения пройдут под эгидой юбилея: ярко и масштабно», — написал в своем telegram-канале Фишер.
Он также добавил, что слоганом года станет фраза — «Место рождения». Это словосочетание будет сопровождать все мероприятия.
Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили подготовку Нового Уренгоя к юбилею. В 2025 году городу исполнится 50 лет.
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