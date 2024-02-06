06 февраля 2024

Глава района ЯНАО связал все праздники года с главным событием

Мэр из ЯНАО определил главной тематикой праздников — юбилейный год района
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День оленевода, День рыбака и 80-летие района пройдут под слоганом «Место рождения» Фото:

Глава Красноселькупского района (ЯНАО) Юрий Фишер связал праздники 80-летием муниципалитета, которое отметят в августе. Об этом 7 февраля мэр сообщил в своих социальных сетях.

«В августе мы отметим 80-летие! Особенным постараемся сделать этот год с самого начала. Любимые праздники: День оленевода, День рыбака и сам День рождения пройдут под эгидой юбилея: ярко и масштабно», — написал в своем telegram-канале Фишер.

Он также добавил, что слоганом года станет фраза — «Место рождения». Это словосочетание будет сопровождать все мероприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили подготовку Нового Уренгоя к юбилею. В 2025 году городу исполнится 50 лет.

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Глава Красноселькупского района (ЯНАО) Юрий Фишер связал праздники 80-летием муниципалитета, которое отметят в августе. Об этом 7 февраля мэр сообщил в своих социальных сетях. «В августе мы отметим 80-летие! Особенным постараемся сделать этот год с самого начала. Любимые праздники: День оленевода, День рыбака и сам День рождения пройдут под эгидой юбилея: ярко и масштабно», — написал в своем telegram-канале Фишер. Он также добавил, что слоганом года станет фраза — «Место рождения». Это словосочетание будет сопровождать все мероприятия. Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили подготовку Нового Уренгоя к юбилею. В 2025 году городу исполнится 50 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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