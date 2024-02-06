Развлечения Знаменитости На главном форуме уральской молодежи ждут Shaman 07 февраля 2024 в 11:05 Размер текста - 17 + Shaman даст бесплатный концерт для всех участников форума Фото: Илья Московец © URA.RU Главный патриотический певец России Shaman (Ярослав Дронов) станет хэдлайнером молодежного форума «Утро», который пройдет летом в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник. Форум в этом году пройдет на площадях кампуса Уральского федерального округа в Новокольцовском микрорайоне. Там же летом 2023 года проводился Международный фестиваль университетского спорта. Форум «Утро» выступает образовательной и коммуникативной площадкой, которая объединяет активную молодежь, педагогов и наставников. Участники получают новые знания, презентуют свои идеи и получают поддержку на их реализацию. Мероприятие проводится ежегодно под эгидой Росмолодежи и полпредства, с 2020 года — полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева. Главный патриотический певец России Shaman (Ярослав Дронов) станет хэдлайнером молодежного форума «Утро», который пройдет летом в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник. Форум в этом году пройдет на площадях кампуса Уральского федерального округа в Новокольцовском микрорайоне. Там же летом 2023 года проводился Международный фестиваль университетского спорта. Форум «Утро» выступает образовательной и коммуникативной площадкой, которая объединяет активную молодежь, педагогов и наставников. Участники получают новые знания, презентуют свои идеи и получают поддержку на их реализацию. Мероприятие проводится ежегодно под эгидой Росмолодежи и полпредства, с 2020 года — полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям