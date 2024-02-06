06 февраля 2024

На главном форуме уральской молодежи ждут Shaman

© Служба новостей «URA.RU»
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SHAMAN. Екатеринбург, день победы, shaman
Shaman даст бесплатный концерт для всех участников форума Фото:

Главный патриотический певец России Shaman (Ярослав Дронов) станет хэдлайнером молодежного форума «Утро», который пройдет летом в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник.

Форум в этом году пройдет на площадях кампуса Уральского федерального округа в Новокольцовском микрорайоне. Там же летом 2023 года проводился Международный фестиваль университетского спорта.

Форум «Утро» выступает образовательной и коммуникативной площадкой, которая объединяет активную молодежь, педагогов и наставников. Участники получают новые знания, презентуют свои идеи и получают поддержку на их реализацию. Мероприятие проводится ежегодно под эгидой Росмолодежи и полпредства, с 2020 года — полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева.

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Главный патриотический певец России Shaman (Ярослав Дронов) станет хэдлайнером молодежного форума «Утро», который пройдет летом в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник. Форум в этом году пройдет на площадях кампуса Уральского федерального округа в Новокольцовском микрорайоне. Там же летом 2023 года проводился Международный фестиваль университетского спорта. Форум «Утро» выступает образовательной и коммуникативной площадкой, которая объединяет активную молодежь, педагогов и наставников. Участники получают новые знания, презентуют свои идеи и получают поддержку на их реализацию. Мероприятие проводится ежегодно под эгидой Росмолодежи и полпредства, с 2020 года — полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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