На главном форуме уральской молодежи ждут Shaman

Главный патриотический певец России Shaman (Ярослав Дронов) станет хэдлайнером молодежного форума «Утро», который пройдет летом в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник.
Форум в этом году пройдет на площадях кампуса Уральского федерального округа в Новокольцовском микрорайоне. Там же летом 2023 года проводился Международный фестиваль университетского спорта.
Форум «Утро» выступает образовательной и коммуникативной площадкой, которая объединяет активную молодежь, педагогов и наставников. Участники получают новые знания, презентуют свои идеи и получают поддержку на их реализацию. Мероприятие проводится ежегодно под эгидой Росмолодежи и полпредства, с 2020 года — полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева.
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