Медики рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП под Нижним Тагилом

Состояние пострадавших в смертельной аварии на трассе около Нижнего Тагила (Свердловская область) оценивается как «стабильное». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
«На утро 07.02.24 состояние пациентов оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Все они находятся под наблюдением нейрохирургов и травматологов», — говорится в сообщении. Уральцам оказывают всю необходимую помощь.
В ДТП пострадали шесть человек, из них трое взрослых: мужчина (41 год), женщина (31 год) и девушка (20 лет). Также известно, что единственная погибшая в автокатастрофе женщина была пассажиром, а не водителем, как сообщалось ранее.
Авария произошла 6 февраля на 50 км трассы Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск (Свердловская область). Состояние пострадавших в ДТП детей в Минздраве Свердловской области пока не комментируют.
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