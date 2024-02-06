Медики рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП под Нижним Тагилом

Минздрав: состояние пострадавших в смертельном ДТП оценивается как стабильное

07 февраля 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Пострадавшие в ДТП под Нижним Тагилом находятся под присмотром медиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Состояние пострадавших в смертельной аварии на трассе около Нижнего Тагила (Свердловская область) оценивается как «стабильное». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. «На утро 07.02.24 состояние пациентов оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Все они находятся под наблюдением нейрохирургов и травматологов», — говорится в сообщении. Уральцам оказывают всю необходимую помощь. В ДТП пострадали шесть человек, из них трое взрослых: мужчина (41 год), женщина (31 год) и девушка (20 лет). Также известно, что единственная погибшая в автокатастрофе женщина была пассажиром, а не водителем, как сообщалось ранее.



Авария произошла 6 февраля на 50 км трассы Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск (Свердловская область). Состояние пострадавших в ДТП детей в Минздраве Свердловской области пока не комментируют.

Состояние пострадавших в смертельной аварии на трассе около Нижнего Тагила (Свердловская область) оценивается как «стабильное». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. «На утро 07.02.24 состояние пациентов оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Все они находятся под наблюдением нейрохирургов и травматологов», — говорится в сообщении. Уральцам оказывают всю необходимую помощь. В ДТП пострадали шесть человек, из них трое взрослых: мужчина (41 год), женщина (31 год) и девушка (20 лет). Также известно, что единственная погибшая в автокатастрофе женщина была пассажиром, а не водителем, как сообщалось ранее. Авария произошла 6 февраля на 50 км трассы Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск (Свердловская область). Состояние пострадавших в ДТП детей в Минздраве Свердловской области пока не комментируют.