06 февраля 2024

Медики рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП под Нижним Тагилом

Минздрав: состояние пострадавших в смертельном ДТП оценивается как стабильное
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, мчс, спасатели, дтп, авария, дорожно-транспортное проишествие
Пострадавшие в ДТП под Нижним Тагилом находятся под присмотром медиков Фото:

Состояние пострадавших в смертельной аварии на трассе около Нижнего Тагила (Свердловская область) оценивается как «стабильное». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

«На утро 07.02.24 состояние пациентов оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Все они находятся под наблюдением нейрохирургов и травматологов», — говорится в сообщении. Уральцам оказывают всю необходимую помощь.

В ДТП пострадали шесть человек, из них трое взрослых: мужчина (41 год), женщина (31 год) и девушка (20 лет). Также известно, что единственная погибшая в автокатастрофе женщина была пассажиром, а не водителем, как сообщалось ранее.

Авария произошла 6 февраля на 50 км трассы Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск (Свердловская область). Состояние пострадавших в ДТП детей в Минздраве Свердловской области пока не комментируют.

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Состояние пострадавших в смертельной аварии на трассе около Нижнего Тагила (Свердловская область) оценивается как «стабильное». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. «На утро 07.02.24 состояние пациентов оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Все они находятся под наблюдением нейрохирургов и травматологов», — говорится в сообщении. Уральцам оказывают всю необходимую помощь. В ДТП пострадали шесть человек, из них трое взрослых: мужчина (41 год), женщина (31 год) и девушка (20 лет). Также известно, что единственная погибшая в автокатастрофе женщина была пассажиром, а не водителем, как сообщалось ранее. Авария произошла 6 февраля на 50 км трассы Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск (Свердловская область). Состояние пострадавших в ДТП детей в Минздраве Свердловской области пока не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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