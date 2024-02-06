На производственной базе агрохолдинга «Кургансемена», которым владеет депутат облдумы Марат Исламов, заканчивают строительство нового комплекса обработки зерновых культур. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«В агрохолдинге „Кургансемена“ готовятся к запуску нового комплекса обработки зерновых культур. В настоящее время строительные работы на стадии завершения. Современный объект позволит повысить качество выпускаемой продукции и существенно увеличить производительность», — говорится на сайте компании.
Производительность нового пункта обработки зерна достигает до 20 тонн в час. Внутри комплекса установлены современные зерноочиститель и поточный протравливатель, воздушный и барабанный сепараторы. Также комплекс оборудован транспортерами и нориями (устройства для подъема сыпучих материалов — прим. ред.), позволяющие уменьшить ручной труд.
Ранее URA.RU писало, что в агрохолдинге курганского депутата Исламова отремонтировали молочную ферму на 290 голов. На сельхозпредприятии «Путь к коммунизму» обновили конструкции стен, а также заменили перекрытия, крышу, окна, потолок и пол.
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