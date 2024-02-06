06 февраля 2024

В фирме курганского депутата Исламова построили новый комплекс обработки зерна. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие линии подготовки семенного материала с/х культур в аграрном НИЦ УрО РАН. Екатеринбург, зерно, продовольствие, зернохранилище, продовольственная безопасность, сортировочная линия семян
Новый комплекс позволит обрабатывать до 20 тонн зерна в час Фото:

На производственной базе агрохолдинга «Кургансемена», которым владеет депутат облдумы Марат Исламов, заканчивают строительство нового комплекса обработки зерновых культур. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«В агрохолдинге „Кургансемена“ готовятся к запуску нового комплекса обработки зерновых культур. В настоящее время строительные работы на стадии завершения. Современный объект позволит повысить качество выпускаемой продукции и существенно увеличить производительность», — говорится на сайте компании.

Производительность нового пункта обработки зерна достигает до 20 тонн в час. Внутри комплекса установлены современные зерноочиститель и поточный протравливатель, воздушный и барабанный сепараторы. Также комплекс оборудован транспортерами и нориями (устройства для подъема сыпучих материалов — прим. ред.), позволяющие уменьшить ручной труд.

Ранее URA.RU писало, что в агрохолдинге курганского депутата Исламова отремонтировали молочную ферму на 290 голов. На сельхозпредприятии «Путь к коммунизму» обновили конструкции стен, а также заменили перекрытия, крышу, окна, потолок и пол.

В Курганской области готовятся к запуску нового комплекса обработки зерновых культур
В Курганской области готовятся к запуску нового комплекса обработки зерновых культур
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На производственной базе агрохолдинга «Кургансемена», которым владеет депутат облдумы Марат Исламов, заканчивают строительство нового комплекса обработки зерновых культур. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. «В агрохолдинге „Кургансемена“ готовятся к запуску нового комплекса обработки зерновых культур. В настоящее время строительные работы на стадии завершения. Современный объект позволит повысить качество выпускаемой продукции и существенно увеличить производительность», — говорится на сайте компании. Производительность нового пункта обработки зерна достигает до 20 тонн в час. Внутри комплекса установлены современные зерноочиститель и поточный протравливатель, воздушный и барабанный сепараторы. Также комплекс оборудован транспортерами и нориями (устройства для подъема сыпучих материалов — прим. ред.), позволяющие уменьшить ручной труд. Ранее URA.RU писало, что в агрохолдинге курганского депутата Исламова отремонтировали молочную ферму на 290 голов. На сельхозпредприятии «Путь к коммунизму» обновили конструкции стен, а также заменили перекрытия, крышу, окна, потолок и пол.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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